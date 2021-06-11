Гордон пообещал Украине шоколадные яйца с долларами внутри

«Мне тут посоветовали, я думаю над этой идеей. Производить такие, как киндер-сюрпризы, «яйца Гордона в шоколаде». В коробке будет две штуки. В одной штуке на партию будет 100 долларов лежать. Вот вам «яйца Гордона в шоколаде», ешьте, приятного аппетита!» — рассказал Гордон.
«Он всей своей деятельностью последних лет приучал людей к тому, что силой можно изгнать общественного деятеля, журналиста. Это не имеет никого отношения к праву. Вопрос в том, что потом он не должен будет жаловаться и взывать к кому-то, что и его вынудят покинуть страну», - подчеркнула она.