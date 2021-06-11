Гордон пообещал Украине шоколадные яйца с долларами внутри

По словам Гордона, он собирается производить и продавать плитки шоколада, курагу и чернослив в шоколаде, зефир, халву, чай и мороженое «Гордон на палочке».

Он заверил коллег, что это «тот случай, когда ты вкладываешь в себя, и имя работает на тебя».