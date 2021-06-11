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Гордон пообещал Украине шоколадные яйца с долларами внутри

Мария Иванова
1 час назад
Украинский телеведущий Дмитрий Гордон рассказал, что конфеты «Гордон в шоколаде» «порвали соцсети» и пообещал расширить свою линейку сладостей, дополнив ее яйцами. Об этом он заявил в ходе программы на телеканале «Наш».
Гордон пообещал Украине шоколадные яйца с долларами внутри
Фото: ТАССТАСС
По словам Гордона, он собирается производить и продавать плитки шоколада, курагу и чернослив в шоколаде, зефир, халву, чай и мороженое «Гордон на палочке».
«Мне тут посоветовали, я думаю над этой идеей. Производить такие, как киндер-сюрпризы, «яйца Гордона в шоколаде». В коробке будет две штуки. В одной штуке на партию будет 100 долларов лежать. Вот вам «яйца Гордона в шоколаде», ешьте, приятного аппетита!» — рассказал Гордон.
Он заверил коллег, что это «тот случай, когда ты вкладываешь в себя, и имя работает на тебя».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила журналиста Дмитрия Гордона, что его провокационная деятельность может закончиться высылкой из Украины.
«Он всей своей деятельностью последних лет приучал людей к тому, что силой можно изгнать общественного деятеля, журналиста. Это не имеет никого отношения к праву. Вопрос в том, что потом он не должен будет жаловаться и взывать к кому-то, что и его вынудят покинуть страну», - подчеркнула она.
В мире,Дмитрий Гордон,Мария Захарова,МИД,Украина,
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