«Порвут»: в США предсказали итог саммита Путина и Байдена

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Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Как сообщила пресс-служба главы российского государства, президенты намерены обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.

Перед началом европейского турне Джо Байдена пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что американский президент готовился к встрече с Владимиром Путиным «на протяжении 50 лет».

Перед встречей двух лидеров на страницах The Wall Street Journal американский сенатор Роб Портман дал ряд советов президенту Джо Байдену. В частности, он призвал главу государства «поддержать те демократии, над которыми нависла угроза, и которые выступают против тирании России», в том числе Грузию и Украину.

Также, по словам сенатора, Байден должен «поднять вопрос о захвате пассажирского самолета белорусскими службами безопасности», потребовать освобождения задержанных в Минске экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его подруги Софьи Сапеги.

Однако в комментариях к статье американцы с иронией восприняли советы сенатора и напомнили ему, что после скандальных выборов, на которых победил Байден, США «больше не в силах служить делу Демократии в мире».

«На этой неделе Путин разорвет Байдена на части, как жареного цыпленка, прямо у всех на глазах. Команда Джо Байдена настолько слаба, что Соединенные Штаты предстанут еще большим посмешищем на мировой арене», «Это будет как в поединке Майка Тайсона и Майкла Джонсона — 39 секунд и нокаут», «Да, несомненно, президент Байден призовет Путина отступить, как это когда-то сделал его бывший босс, президент Обама. И президент Путин обратит на этот призыв ровно столько же внимания, сколько в прошлый раз, — нисколько!» - считают они.