СМИ: верхняя палата парламента Японии приняла законопроект о референдуме по конституции

ТОКИО, 11 июня. /ТАСС/. Депутаты верхней палаты парламента Японии приняли в пятницу законопроект об общенародном референдуме, что считается важным шагом на пути к пересмотру послевоенной конституции страны. За документ проголосовали представители правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии и ведущих партий оппозиции, сообщило национальное общественное телевидение. Ранее он был уже утвержден в нижней палате и теперь приобрел силу закона.

В Японии до сих пор не было конкретно прописанных правил проведения общенародного референдума, организация которого необходима для принятия поправок к конституции. Соответствующий законопроект был внесен в парламент еще в июне 2018 года, однако его обсуждение шло с большим трудом. Прорыва удалось достичь после того, как ЛДП согласилась на предложенные оппозицией корректировки. Они предполагают, что в течение предстоящих трех лет будут обсуждены и приняты законодательные ограничения на ведение агитационной кампании за пересмотр конституции. Речь идет, в частности, о размещении соответствующей рекламы в СМИ и интернете, об установлении лимитов на финансирование такой деятельности. Оппозиция опасается, что обладающие большими материальными средствами сторонники пересмотра основного закона могут использовать это для пропагандистской обработки населения.

Противники изменения конституции настаивают на том, что до принятия таких ограничений не следует обсуждать в парламенте конкретные поправки, на чем настаивает правящая партия. Она, в частности, предлагает узаконить существование вооруженных сил страны, наличие которых противоречит 9-й статье конституции, провозглашающей отказ от создания сухопутных, морских и военно-воздушных сил, а также от войны как суверенного права нации. Правящая партия выступает также за расширение полномочий правительства по введению чрезвычайного положения в случае среди прочего эпидемий. Есть предложения и о других возможных изменениях основного закона, который вступил в силу в 1947 году и стал основой для послевоенной демократизации.