Судья: «Ценный свидетель» по делу MH17 никогда не видел «Бук» в Донбассе

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По словам Костера, он с июня 2014 года отвечал за воздушную оборону в Снежном.

"Что касается MH17, он не был в этом районе в тот день, он также не знает, что именно делал в тот день и где был. < > Цемах на протяжении конфликта на востоке Украины никогда не видел ЗРК «Бук», в том числе в Снежном", — подчеркнул Костер.

7 июня в Нидерландах были начаты слушания по делу о крушении малайзийского Boeing по существу. На этой неделе в суде обсуждаются общие вопросы, которые связаны с расследованием. Также рассматриваются материалы дела, в частности данные, предоставленные прокуратурой Нидерландов.