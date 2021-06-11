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Судья: «Ценный свидетель» по делу MH17 никогда не видел «Бук» в Донбассе

Елена Прошина
29 минут назад
«Ценный свидетель» Владимир Цемах никогда не видел зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» в зоне конфликта в Донбассе. Об этом сообщил судья Дагмар Костер в ходе слушаний в Гааге по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе, передает РИА Новости.
Судья: «Ценный свидетель» по делу MH17 никогда не видел «Бук» в Донбассе
Фото: ReutersReuters
По словам Костера, он с июня 2014 года отвечал за воздушную оборону в Снежном.
"Что касается MH17, он не был в этом районе в тот день, он также не знает, что именно делал в тот день и где был. < > Цемах на протяжении конфликта на востоке Украины никогда не видел ЗРК «Бук», в том числе в Снежном", — подчеркнул Костер.
7 июня в Нидерландах были начаты слушания по делу о крушении малайзийского Boeing по существу. На этой неделе в суде обсуждаются общие вопросы, которые связаны с расследованием. Также рассматриваются материалы дела, в частности данные, предоставленные прокуратурой Нидерландов.
Судебный процесс был начат 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта, а именно россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, которая состоит из двух голландских и одного российского адвоката. Что касается остальных, то их судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. В результате катастрофы погибли 298 человек. Украина обвинила в катастрофе ополченцев. Однако те сообщили, что не имеют средств, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
В мире,Леонид Харченко,Олег Пулатов,Владимир Цемах,Игорь Гиркин,Сергей Дубинский,Boeing,РИА Новости,Гаага,
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