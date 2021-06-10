ЕС приготовил санкии против десятков людей Белоруссии

Техническая работа над дальнейшими мерами продолжается после майского соглашения лидеров ЕС о принятии «целенаправленных экономических санкций» против Белоруссии. Точные секторы, которые будут затронуты, еще не определены, но, вероятно, это будут производители калийных удобрений, где государственное присутствие наиболее активно, сообщил представитель ЕС агентству Bloomberg в прошлом месяце. Сроки введения санкций будут зависеть от способности 27 национальных правительств ЕС достичь соглашения.