ЕС приготовил санкии против десятков людей Белоруссии

Новые меры включат в список еще 71 физическое лицо и семь юридических лиц. Список расширен в ответ на арест Протасевича
, сказал информатор. В список входят судьи и прокуроры, которые были вовлечены в вынесение приговоров протестующим, а также парламентарии, правительственные и правоохранительные органы
и руководители предприятий, связанных с режимом, сказал он. Есть также несколько компаний и экспортеров, работающих в различных отраслях промышленности, которые обвиняются в поддержке правительства Александра Лукашенко
и его репрессий в отношении гражданского общества. Предлагаемые меры должны быть приняты государствами-членами ЕС и будут означать, что тем, кто включен в список, запрещен въезд в ЕС, а любые активы, находящиеся там, будут заморожены.