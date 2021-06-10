Порошенко предложил заменить Минские соглашения

Действующее руководство Украины должно предложить альтернативу Минским соглашениям, а не просто критиковать и переписывать их. Об этом заявил экс-президент страны Пётр Порошенко в эфире телеканала «Прямой».

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По мнению Порошенко, нет смысла модернизировать соглашения, поскольку они имеют определённую «ценность».

Вы знаете, в чем, в частности, ценность «Минска»? Он убедил весь мир в том, что Россия нарушает минские договоренности, которые закреплены решением Совета безопасности ООН. И за нарушение этого процесса против России применяются санкции, — сказал экс-президент.

Порошенко отметил, что действующая украинская власть продолжает критиковать достижения бывшей команды, однако сама она не предложила никакой альтернативы соглашениям.

Я твердо убежден, что сегодня они уже не говорят о плохом минском процессе. Они говорят, что его не надо ни в коем случае отменять, его надо модернизировать. Перед тем, как критиковать, предложите что-то другое. Ничего пока у вас не получается, — заявил бывший глава украинского государства.