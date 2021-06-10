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Порошенко предложил заменить Минские соглашения

News.ru
31 минуту назад
Действующее руководство Украины должно предложить альтернативу Минским соглашениям, а не просто критиковать и переписывать их. Об этом заявил экс-президент страны Пётр Порошенко в эфире телеканала «Прямой».
Порошенко предложил заменить Минские соглашения
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По мнению Порошенко, нет смысла модернизировать соглашения, поскольку они имеют определённую «ценность».
Вы знаете, в чем, в частности, ценность «Минска»? Он убедил весь мир в том, что Россия нарушает минские договоренности, которые закреплены решением Совета безопасности ООН. И за нарушение этого процесса против России применяются санкции, — сказал экс-президент.
Порошенко отметил, что действующая украинская власть продолжает критиковать достижения бывшей команды, однако сама она не предложила никакой альтернативы соглашениям.
Я твердо убежден, что сегодня они уже не говорят о плохом минском процессе. Они говорят, что его не надо ни в коем случае отменять, его надо модернизировать. Перед тем, как критиковать, предложите что-то другое. Ничего пока у вас не получается, — заявил бывший глава украинского государства.
Ранее сообщалось, что украинские власти представили «нормандской четвёрке» новый проект отдельных элементов «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений» для разработки дорожной карты урегулирования конфликта на территории Донбасса
В мире,Петр Порошенко,Совбез ООН,Россия,Украина,
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