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На Украине научная сотрудница украла из лаборатории штамм опасного вируса

Lenta.ru
17 минут назад
Бывшую сотрудницу украинского научного института обвинили в краже штамма птичьего вируса из лаборатории ради продажи, сообщает Генпрокуратура Украины.
Украинка украла из лаборатории штамм опасного вируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным ведомства, бывшая сотрудница института, следившая за хранением производственных и контрольных штаммов вирусов в Национальном центре, вынесла из лаборатории флаконы со штаммом вируса ньюкаслской болезни птицы. Причем, чтобы скрыть следы, она действовала научным путем — умышленно уменьшала количество исходных образцов для получения нового пассажа вируса.
Вирус, по мнению следствия, она намеревалась продать и хранила дома в холодильнике. Украденное нашли при обыске. Ей может грозить ограничение свободы на срок до пяти лет.
Ньюкаслская болезнь птиц — остро протекающее и быстро распространяющееся вирусное заболевание, при котором у птиц поражаются органы дыхания и центральная нервная система, что может привести к их массовому падежу.
В мире,Происшествия,Украина,
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