На Украине похитили штаммы вируса опасного заболевания

Чтобы скрыть преступление, добавили в прокуратуре
, заведующая сектором института нарушала методику получения главной посевной культуры вирусов, умышленно уменьшая количество исходных образцов для получения нового пассажа - заражения чувствительной клетки с целью получения от нее новой популяции вируса, не возвращала их в хранилище микроорганизмов, а часть новосозданного материала присваивала. "Указанные штаммы вируса подозреваемая незаконно хранила с целью дальнейшего сбыта по месту своего проживания", - говорится в сообщении. В офисе генпрокурора добавили, что флаконы были обнаружены при обыске у нее в холодильнике.