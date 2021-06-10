Пока вы не уснули: Байден добился признания благодаря упоминанию Путина

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«США вернулись»: Байден сорвал аплодисменты словами о Путине
Американский президент выступал на авиабазе Милденхолл в Великобритании
. Помимо слов о российском лидере, он сделал акцент на том, что глобальное потепление является главной угрозой для США
. Именно так ему сказали в Пентагоне
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РФ обнародовала документы о госперевороте на Украине
Сборник «Украина: государственный переворот» представил на недавнем неформальном заседании СБ ООН
экс-нардеп Украины Владимир Олейник
. Стали доступны документальные и фотоматериалы, свидетельствующие о «преступном характере смены власти» на Украине. Представлены «показания непосредственных участников событий, включая бывших президента Виктора Януковича
и главы правительства Николая Азарова
».
Сбит военным самолетом: в деле MH17 появилась новая версия
На заседании заслушали записи переговоров, проходивших, по версии следствия, между обвиняемыми Олегом Пулатовым и Леонидом Харченко
, Сергеем Дубинским
и Пулатовым, а также Дубинским и Харченко. В них всех речь идет практически об одном и том же, что истребитель Су сбил Boeing
, и сразу вслед за этим находящийся в распоряжении повстанцев "Бук" сбил "сушку".
Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу
Крупным магазинам хотят запретить работать по ночам и в выходные
Глава комитета Совета Федерации
по экономической политике Андрей Кутепов
отметил, что в регионах небольшие производители сталкиваются со сложным доступом их товаров на полки в торговых сетях, а также доминирующим положением крупного ретейла.
Победа РФС: УЕФА обязал Украину убрать слоган с формы
На форме сборной Украины размещен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Кроме того, там же есть контур Украины, включающий российский Крым и территории непризнанных республик Донбасса.
Еще одна реформа: ОСАГО подорожает на 30%
Министерство финансов
и Центробанк России
готовятся к очередному этапу реформы ОСАГО, которая приведет к подорожанию полиса. Среди предлагаемых новшеств – увеличение лимита возмещения за причинение вреда жизни и здоровью в четыре раза, с 500 тыс. до 2 млн рублей, отказ от коэффициентов территории и мощности двигателя, а также возможный уход от учета износа.
В интервью Дудя нашли пропаганду наркотиков
Психолингвистические судебные экспертизы подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью блогера Юрия Дудя. Речь идет о двух роликах блогера: интервью с украинским блогером Ивангаем и интервью с исполнителем Моргенштерном.
Иммунитет не спасает: индийский штамм грозит Европе
Этот вариант вируса вызывает большую озабоченность у специалистов, поскольку обладает большей заразностью и перед ним не могут устоять даже имеющие иммунитет люди. Индийский вариант схож с обнаруженными прежде в Бразилии и Южной Африке. Они более заразны, но имеющиеся на данный момент вакцины на них всё ещё действуют.
ПФР обвинил Галкина в нарушении закона
Артист нарушил закон об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования. Индивидуальные предприниматели являются страхователями по обязательному пенсионному страхованию. Они должны предоставлять необходимые сведения не только в ПФР
по месту регистрации, но и в налоговые органы
по месту учета.