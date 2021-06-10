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Пока вы не уснули: Байден добился признания благодаря упоминанию Путина

Елена Прошина
1 час назад
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«США вернулись»: Байден сорвал аплодисменты словами о Путине

Американский президент выступал на авиабазе Милденхолл в Великобритании. Помимо слов о российском лидере, он сделал акцент на том, что глобальное потепление является главной угрозой для США. Именно так ему сказали в Пентагоне.

РФ обнародовала документы о госперевороте на Украине

Сборник «Украина: государственный переворот» представил на недавнем неформальном заседании СБ ООН экс-нардеп Украины Владимир Олейник. Стали доступны документальные и фотоматериалы, свидетельствующие о «преступном характере смены власти» на Украине. Представлены «показания непосредственных участников событий, включая бывших президента Виктора Януковича и главы правительства Николая Азарова».

Сбит военным самолетом: в деле MH17 появилась новая версия

На заседании заслушали записи переговоров, проходивших, по версии следствия, между обвиняемыми Олегом Пулатовым и Леонидом Харченко, Сергеем Дубинским и Пулатовым, а также Дубинским и Харченко. В них всех речь идет практически об одном и том же, что истребитель Су сбил Boeing, и сразу вслед за этим находящийся в распоряжении повстанцев "Бук" сбил "сушку".

Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу

О смерти сестры министра 10 июня сообщил глава думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Он выразил глубочайшие соболезнования родным и близким Ларисы Шойгу. Причину ее смерти Неверов не уточнил.

Крупным магазинам хотят запретить работать по ночам и в выходные

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов отметил, что в регионах небольшие производители сталкиваются со сложным доступом их товаров на полки в торговых сетях, а также доминирующим положением крупного ретейла.

Победа РФС: УЕФА обязал Украину убрать слоган с формы

Twitter
На форме сборной Украины размещен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Кроме того, там же есть контур Украины, включающий российский Крым и территории непризнанных республик Донбасса.

Еще одна реформа: ОСАГО подорожает на 30%

Министерство финансов и Центробанк России готовятся к очередному этапу реформы ОСАГО, которая приведет к подорожанию полиса. Среди предлагаемых новшеств – увеличение лимита возмещения за причинение вреда жизни и здоровью в четыре раза, с 500 тыс. до 2 млн рублей, отказ от коэффициентов территории и мощности двигателя, а также возможный уход от учета износа.

В интервью Дудя нашли пропаганду наркотиков

Психолингвистические судебные экспертизы подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью блогера Юрия Дудя. Речь идет о двух роликах блогера: интервью с украинским блогером Ивангаем и интервью с исполнителем Моргенштерном.

Иммунитет не спасает: индийский штамм грозит Европе

Сергей Булкин/NEWS.ru
Этот вариант вируса вызывает большую озабоченность у специалистов, поскольку обладает большей заразностью и перед ним не могут устоять даже имеющие иммунитет люди. Индийский вариант схож с обнаруженными прежде в Бразилии и Южной Африке. Они более заразны, но имеющиеся на данный момент вакцины на них всё ещё действуют.

ПФР обвинил Галкина в нарушении закона

Артист нарушил закон об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования. Индивидуальные предприниматели являются страхователями по обязательному пенсионному страхованию. Они должны предоставлять необходимые сведения не только в ПФР по месту регистрации, но и в налоговые органы по месту учета.
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