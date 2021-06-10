Ударившего Макрона приговорили к четырем месяцам тюрьмы

Дамиен Тарель, напавший на президента Франции Эмманюэля Макрона, получил четыре месяца тюрьмы с немедленным отбыванием наказания, сообщает телеканал BFM, ведущий трансляцию заседания суда.

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По решению суда, Тарель был приговорен к четырем годам в тюрьме с немедленным арестом и еще к 14 месяцам условно. Позже его ждет еще два года испытательного срока — в течение этих двух лет он обязан работать или проходить обучение, а также получать психологическую помощь и не должен совершать никаких новых правонарушений.

Прокурор запрашивал 18 месяцев тюрьмы для Тареля. Статья о насилии в отношении наделенного государственной властью лица, по которой судят мужчину, предусматривает наказание в виде трех лет лишения свободы и штрафа в 45 тысяч.

Ранее Макрон получил пощечину — президент, подойдя к ограждению вместе с охраной, хотел пожать незнакомому мужчине руку, но вместо рукопожатия получил удар по лицу. Обидчика быстро нейтрализовали сотрудники службы безопасности. Инцидент произошел во время поездки главы государства в департамент Дром в рамках президентской кампании.