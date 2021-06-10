Греки устроили забастовку против четырехдневки

Жители Греции вышли на улицы в рамках первой с начала пандемии общей забастовки против предложений правительства, предполагающих введение четырехдневной рабочей недели, пишет Bloomberg.

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Как отмечает издание, работа транспорта и других сфер социально-экономической жизни была нарушена по всей Греции после того, как два крупнейших профсоюза государственного сектора объявили 24-часовую забастовку. Предполагается, что присоединиться к протестам могут учителя, врачи и другие бюджетные работники.

Реформы рынка труда, предложенные премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, включают план гибкого графика, который может включать в себя более продолжительную работу в течение четырех дней и получение продленных выходных.

На следующей неделе законопроект будет вынесен на голосование в греческий парламент. Профсоюзы опасаются, что этот шаг будет использован работодателями для эксплуатации рабочих, которым будет сложно получить отпуск, поскольку в Греции самый высокий уровень безработицы в Европе, говорится в статье.