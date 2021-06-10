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Греки устроили забастовку против четырехдневной рабочей недели

Газета.Ru
1 час назад
Жители Греции вышли на улицы в рамках первой с начала пандемии общей забастовки против предложений правительства, предполагающих введение четырехдневной рабочей недели, пишет Bloomberg.
Греки устроили забастовку против четырехдневки
Фото: ReutersReuters
Как отмечает издание, работа транспорта и других сфер социально-экономической жизни была нарушена по всей Греции после того, как два крупнейших профсоюза государственного сектора объявили 24-часовую забастовку. Предполагается, что присоединиться к протестам могут учителя, врачи и другие бюджетные работники.
Реформы рынка труда, предложенные премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, включают план гибкого графика, который может включать в себя более продолжительную работу в течение четырех дней и получение продленных выходных.
На следующей неделе законопроект будет вынесен на голосование в греческий парламент. Профсоюзы опасаются, что этот шаг будет использован работодателями для эксплуатации рабочих, которым будет сложно получить отпуск, поскольку в Греции самый высокий уровень безработицы в Европе, говорится в статье.
Ранее ВОЗ сообщила, что долгий рабочий день стал причиной смерти 745 тыс. человек по всему миру в 2016 году.
В мире,ВОЗ,Bloomberg,Греция,
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