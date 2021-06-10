Специалист пояснил, что «дельта-вариант» вируса уже вытеснил другие штаммы в ряде стран. По его словам, этот вариант вируса вызывает большую озабоченность у специалистов, поскольку обладает большей заразностью и перед ним не могут устоять даже имеющие иммунитет люди. Клюге призвал не повторять ошибок прошлого года и не относиться легкомысленно к пандемии коронавируса.

Впервые мутация коронавируса под кодовым названием B.1.617 была обнаружена в Индии в октябре прошлого года. Пока что она слишком мало изучена, но, судя по всему, доминирует в некоторых районах страны. По ранним предположениям, индийский вариант схож с обнаруженными прежде в Бразилии и Южной Африке. Они более заразны, но имеющиеся на данный момент вакцины на них всё ещё действуют.