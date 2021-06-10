Также подозреваемыми в хищении являются заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, депутаты Киевсовета Олесь Маляревич и Андрей Странников.

Отмечается, что за служебный подлог и кражу политикам грозит до 6 лет тюремного заключения.