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НАБУ откроет против Кличко дело о краже 10 миллионов евро

ТК «Звезда»
1 час назад
Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро начать судопроизводство в отношении мэра Киева Виталия Кличко. Он подозревается в причастности к краже 10 миллионов евро при закупке 200 автобусов для нужд города.
Также подозреваемыми в хищении являются заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, депутаты Киевсовета Олесь Маляревич и Андрей Странников.
«Кличко со своими подельниками аккурат перед последними местными выборами закупили для столицы 200 автобусов МАЗ на сумму 51 млн. евро, полученную от партнеров из ЕБРР», - сообщает Telegram-канал «Киев Власть».
Отмечается, что за служебный подлог и кражу политикам грозит до 6 лет тюремного заключения.
В 2019 году против Кличко и двух его заместителей было возбуждено уголовное дело. Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины подозревали градоначальника в хищении денежнежных средств и злоупотреблении властью.
В мире,Видео,Виталий Кличко,Европейский банк реконструкции и развития,Киев,Украина,
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