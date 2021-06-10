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Мэр украинского города Ровно предложил выселить цыган в Закарпатье

ИА Regnumиещё 1
8 часов назад
Мэр украинского города Ровно Александр Третьяк предложил выселить из города всех цыган за «наглое поведение». Об этом он сказал в эфире «Радио Трек».
На Украине предложили выселить цыган за "наглое поведение"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Он пожаловался на то, что цыгане «творят в городе», а также на неспособность полиции привлечь к ответственности лиц, не имеющих постоянного места жительства и документов.
Чиновник добавил, что лично общался с цыганами и просил их убраться из Ровно.
«Я вижу, что идёт к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье», — сказал Третьяк.
Ранее на сайте администрации города появилась петиция, в которой местные жители обратились к властям с просьбой привлечь цыган к уголовной ответственности за повреждение автомобилей и препятствование работе заведений общественного питания.
Напомним, ранее с подобным предложением выступил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
В мире,Александр Третьяк,Ровно,
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