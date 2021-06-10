Япония проигрывает все схватки в кибервойне

Россия и Киберпространство стало новым полем битвы, эта невидимая территория - «странный мир, в котором такие страны, как Китай Северная Корея демонстрируют амбиции своих наций», пишет Daily Shincho. Японский полковник в отставке Ёсикадзу Ватанабэ заявил, что Япония проигрывает Китаю «все схватки в кибервойне».

Ватанабэ заявил, что японские хакеры неустанно атакуют Китай, уже не раз страдали сайты Министерства обороны , Национального полицейского управления, японские компании, производящие подлодки, ракеты и технику для атомных электростанций. В полиции страны утверждают, что 90 процентов атак связаны с Пекином. Также Ватанабэ заявил, что очень активны стали российские хакеры. Он утверждает, что якобы еще за семь лет до Крыма они начали атаковать сеть государственных и частных организаций на Украине

Украина решила «выбить почву из-под ног Москвы»

Украинский политолог Григорий Перепелица заявил, что законопроект о коренных народах Украины, к которым не отнесли русских, «подрывает миф об исторической Российской империи на этих просторах». В своей статье для «Главреда» он заявил , что законопроект «выбил почву из-под ног Москвы».

Президент РФ Владимир Путин сравнил попытки разделить народы Украины на коренные и некоренные с идеями нацистской Германии. Перепелица напомнил, что Путин не раз называл россиян и украинцев одним народом.

«А тут вдруг оказывается, что русские не являются коренным народом < > Из-за того, что мы не чтим свои национальные традиции и ценности, и звучат к нам претензии от всех соседей: одним Крым нравится, другим – Закарпатье, третьим – что-то еще», - заявил он.

ЕС и Байден положат конец начатой Трампом войне

Кроме того, союзники намерены закончить спор из-за субсидирования авиапроизводителей, возникший почти два десятилетия и достигший апогея при администрации Трампа. В рамках этого спора США и ЕС начали вводить для друга друга пошлины, под действие которых попали товары на 18 миллиардов долларов. Также США и ЕС объявят о партнерстве, направленном на увеличение поставок полупроводников в оба региона.

«Такого террора не было со времен Сталина»

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала действия властей во главе с Александром Лукашенко «террором, которого страна не видела со времен Сталина». Как сообщает Deutsche Welle, на выступлении в Сенате Чехии Тихановская призвала организовать международный трибунал для расследования действий Лукашенко.

Также Тихановская призвала Чехию признать преступными белорусский КГБ, ОМОН и Главное управление по борьбе с организованной преступностью, усилить поддержку правозащитников, журналистов, студентов и врачей страны. По ее мнению, европейские государства должны прекратить инвестировать в госкомпании страны и давать кредиты госбанкам.

Пентагон назвал главную угрозу для Америки

Президент США Джо Байден рассказал, что руководство Пентагона считает изменение климата «величайшей угрозой национальной безопасности Америки в ближайшие годы». Об этом сообщает Fox News.

«Это не шутка. < > Произойдут значительные перемещения населения, схватки из-за земли, миллионы людей покинут привычные места. В Индонезии люди буквально тонут из-за боев за то, что больше не является пахотной землей», - заявил Байден.