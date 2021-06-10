Зеленский готовит  Донбассу карабахско-приднестровский сценарий

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает выстраивать планы по Донбассу. Он думает о том, как можно обойти выполнение Минских соглашений. Об этом сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на Telegram-канал «Легитимный».

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Ситуацию предлагают просто заморозить, а именно по карабахско-приднестровскому сценарию.

Как заявили источники Telegram-канала в Офисе президента Украины, именно такой вариант разрешения конфликта на Юго-Востоке выбрали Верховный главком и лидер «Незалежной».

Инсайдер сообщил, что главной задачей президента Зеленского, которую он для себя определил спустя всё это время, является прекращение прямого столкновения и обстрелов на линии соприкосновения.

Развязать войну - дорогая и опасная задача, считают в Офисе президента.

Что касается выполнения минских соглашений, то это «невозможно, так как есть вероятность потери власти и начала очередного внутреннего противостояния в стране, что может привести к расколу».

По мнению военного эксперта, главного редактора ИА «Аналитическая служба Донбасса» Юрия Котенка, идея карабахско-приднестровского сценария является некой констатацией фактов.

«Но давайте говорить правду: Зеленский как политический лидер — никто. Апофеоз его карьеры — игра на рояле без рук. Как президент он не удался. Это очевидно. Несмотря на все его попытки. Может быть, несмотря даже на его благие желания», - заявил он.

Он также высказался по поводу замораживания конфликта. По мнению эксперта, такой расклад событий - признание существующего положения вещей.

«И, в общем-то, это шаг, я считаю, который более близок к реальности, нежели другие заявления Зеленского, коих он за свой недолгий срок нахождения во власти наделал великое множество», - добавил он.