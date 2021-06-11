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Латвийский депутат арестован по подозрению в шпионаже на Россию

Lenta.ruиещё 6
1 час назад
Суд Видземского предместья Риги арестовал депутата латвийского сейма Яниса Адамсонса по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщает ТАСС.
В Латвии депутата арестовали за шпионаж на Россию
Фото: Public Domain / WikimediaPublic Domain / Wikimedia
Заседание длилось около двух часов. Политика в зал и из зала суда сопровождали сотрудники Службы государственной безопасности. Адамсон и его адвокат отказались от комментариев. Решение в течение семи дней можно оспорить в Рижском окружном суде.
10 июня сейм Латвии практически единогласно поддержал проведение обыска и задержание депутата. С просьбой о лишении его депутатского иммунитета обратилась генпрокуратура. По ее данным, Адамсон может быть причастен в передаче секретной информации в Россию.
Сам депутат свою вину не признает. Он назвал уголовное дело «контратакой мафиозных структур».
В мире,Ситуация в мире,Генпрокуратура РФ,ИТАР-ТАСС,Россия,Рига,
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