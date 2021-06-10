Появилась информация об утечке данных о саммите Путина и Байдена

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Как сообщается, территорию виллы La Grange закрыли до 18 июня из-за «исключительных обстоятельств», что стало косвенным доказательством того, что о встрече знали раньше.

Стоит заметить, что официально место встречи Владимира Путина и Джо Байдена анонсировали сегодня по линии Министерства иностранных дел Швейцарии. Переговоры лидеров назначены на 16 июня.

МИД Швейцарии поблагодарили США и Россию за доверие в вопросах организации саммита и выбора страны в качестве площадки для встречи.

Напомним, что Путин и Байден встретятся в Женеве. Как сообщила пресс-служба главы российского государства, президенты планируют обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня. Также будет затронут вопрос взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19 и урегулирования региональных конфликтов.