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Начнем со скандала: Появилась информация об утечке данных о саммите Путина и Байдена

Лера Букина
1 час назад
Власти Женевы могли знать о месте проведения грядущего саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена ещё 8 июня, однако они не выдавали себя. Об этом сообщает «Царьград».
Появилась информация об утечке данных о саммите Путина и Байдена
Фото: ReutersReuters
Как сообщается, территорию виллы La Grange закрыли до 18 июня из-за «исключительных обстоятельств», что стало косвенным доказательством того, что о встрече знали раньше.
Стоит заметить, что официально место встречи Владимира Путина и Джо Байдена анонсировали сегодня по линии Министерства иностранных дел Швейцарии. Переговоры лидеров назначены на 16 июня.
В МИД Швейцарии поблагодарили США и Россию за доверие в вопросах организации саммита и выбора страны в качестве площадки для встречи.
Напомним, что Путин и Байден встретятся в Женеве. Как сообщила пресс-служба главы российского государства, президенты планируют обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня. Также будет затронут вопрос взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19 и урегулирования региональных конфликтов.
Президенту США Байдену стали аплодировать американские военные на авиабазе Милденхолл после того, как он заявил о планах на встречу с Владимиром Путиным. Как сообщил Байден, он даст понять российскому лидеру, что «Америка вернулась».
В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,МИД,Соединенные Штаты,
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