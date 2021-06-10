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В Польше задержан мужчина по подозрению в «шпионаже в пользу России»

RT на русскомиещё 1
37 минут назад
Гражданина Польши задержали по обвинению в «шпионаже в пользу России». Об этом сообщает агентство PAP со ссылкой на генпрокуратуру республики.
Польша задержала "российского шпиона"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Как уточняется, Януш Н. был задержан 31 мая. Прокурор Мазовецкого межрайонного отдела по делам организованной преступности и коррупции в Варшаве предъявил задержанному обвинение в шпионаже.
Суд принял решение об аресте мужчины. Агентство отмечает, что у него провели обыски, изъяли более 300 тыс. злотых и электронные носители.
В мае стало известно, что в Польше задержали 43-летнего польского гражданина по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами России. Ему назначен трёхмесячный административный арест.
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