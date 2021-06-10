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«Боксёр-сутенёр»: назван кандидат на пост президента Украины «от США»

News.ruиещё 1
53 минуты назад
Мэру Киева Виталию Кличко прочат президентское кресло на предстоящих выборах. Как заявил депутат Верховной рады Украины Илья Кива в эфире телеканала «Первый независимый», он, судя по всему, будет кандидатом «от США».
В Раде допустили замену Зеленского на Кличко
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Последний приезд Блинкена на Украину — он же прямое тому подтверждение. Ведь президенту Зеленскому вручили чёрную метку. Ему показали на выход, — сказал народный избранник.
Он уверен, что «американские кураторы» хотят посадить в кресло Зеленского Кличко, вокруг которого американцы сегодня собирают олигархов и отдельных политиков.
Бывшего боксёра Кива назвал «сутенёром Киева», потому что все в городе знают, что она отвечает за все публичные дома столицы. Мэр даже живёт в доме, в котором находится подобное заведение, утверждает депутат.
Вот этого сутенёра-боксёра-мэра Кличко увидели как возможного будущего президента нашей страны, — объяснил он.
К Кличко уже примкнул и экс-президент Пётр Порошенко, которого Кива считает «мародёром». Однако депутат подчеркнул, что это его субъективное мнение и личная оценка происходящих событий.
Ранее пранкеры поговорили с Зеленским от лица Кличко. Звонок прозвучал в половине первого ночи. Пранкер от лица мэра сказал, что хочет покинуть пост, так как не в силах больше терпеть унижения со стороны президента. Зеленский ответил, что эти обвинения стали для него сюрпризом и предложил продолжить разговор об увольнении на следующий день.
В мире,Украина,Илья Кива,Виталий Кличко,Петр Порошенко,Верховная Рада,Киев,Соединенные Штаты,
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