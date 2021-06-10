В Раде допустили замену Зеленского на Кличко

Он уверен, что «американские кураторы» хотят посадить в кресло Зеленского Кличко, вокруг которого американцы сегодня собирают олигархов и отдельных политиков.

Бывшего боксёра Кива назвал «сутенёром Киева», потому что все в городе знают, что она отвечает за все публичные дома столицы. Мэр даже живёт в доме, в котором находится подобное заведение, утверждает депутат.

Ранее пранкеры поговорили с Зеленским от лица Кличко. Звонок прозвучал в половине первого ночи. Пранкер от лица мэра сказал, что хочет покинуть пост, так как не в силах больше терпеть унижения со стороны президента. Зеленский ответил, что эти обвинения стали для него сюрпризом и предложил продолжить разговор об увольнении на следующий день.