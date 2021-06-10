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Правительство Японии рекомендовало авиакомпаниям страны не летать над Белоруссией

ТАССиещё 6
1 час назад
Правительство Японии выступит с официальной рекомендацией к национальным авиакомпаниям изменить маршруты их полетов таким образом, чтобы они не проходили над территорией Белоруссии. Как сообщил журналистам в четверг на регулярной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като, это связано с инцидентом с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair.
Япония рекомендовала авиакомпаниям не летать над Белоруссией
Фото: ТАССТАСС
"Поскольку риск повторения подобной ситуации не может быть исключен, мы рекомендуем национальным авиакомпаниям избегать во время полетов воздушного пространства Белоруссии", - отметил он.
Като указал, что в связи с инцидентом Япония также приняла решение закрыть свое воздушное пространство для белорусской авиакомпании "Белавиа" и не принимать ее рейсы, включая чартерные, "даже если поступит соответствующая просьба". Генсек кабмина в очередной раз подчеркнул, что японская сторона решительно осуждает "принудительную посадку гражданского лайнера и арест находившегося на его борту пассажира, требует его немедленного освобождения".
25 мая один из крупнейших японских авиаперевозчиков компания All Nippon Airways сообщил ТАСС, что временно не будет использовать маршрут, проходящий над территорией Белоруссии, из-за инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair. В крупнейшем авиаперевозчике Японии компании Japan Airlines ТАСС сообщили, что не используют маршруты, проходящие через воздушное пространство Белоруссии, поэтому никаких действий в связи с инцидентом предпринято не было.
В мире,ИТАР-ТАСС,Япония,Минск,Беларусь,
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