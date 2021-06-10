"Словесная война": приезд Байдена расколол Европу

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С посещения Европы Байден начинает свое первое с момента вступления в должность зарубежное турне.

Издание отмечает, что лидеры Евросоюза, как они утверждают, "счастливы" приезду Байдена, но, по некоторым сообщениям, у политиков есть различные взгляды на многие вопросы.

"Они не уведомили нас о том, что они собираются объявить о проведении саммита с Путиным", — приводятся слова одного из европейских чиновников.

Отмечается также, что Байден пока так и не назначил посла США в Евросоюзе.

В итоге такие обстоятельства лишь укрепили ощущение некоторых европейских стран, что Евросоюзу необходимо продемонстрировать "стратегическую независимость" от НАТО

Еще один высокопоставленный чиновник считает, что в силу подобных разногласий Европе "следует пойти своим путем".