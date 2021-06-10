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Daily Express: Брюссель "пришел в ярость" из-за встречи Байдена и Путина

Праймиещё 1
14 минут назад
Евросоюз "пришел в ярость" из-за того, что его не поставили в известность о предстоящей встрече президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина — американский лидер вступил с Брюсселем в "словесную войну", пишет газета Daily Express.
"Словесная война": приезд Байдена расколол Европу
Фото: ТАССТАСС
С посещения Европы Байден начинает свое первое с момента вступления в должность зарубежное турне.
Издание отмечает, что лидеры Евросоюза, как они утверждают, "счастливы" приезду Байдена, но, по некоторым сообщениям, у политиков есть различные взгляды на многие вопросы.
"Они не уведомили нас о том, что они собираются объявить о проведении саммита с Путиным", — приводятся слова одного из европейских чиновников.
Отмечается также, что Байден пока так и не назначил посла США в Евросоюзе.
В итоге такие обстоятельства лишь укрепили ощущение некоторых европейских стран, что Евросоюзу необходимо продемонстрировать "стратегическую независимость" от НАТО.
Еще один высокопоставленный чиновник считает, что в силу подобных разногласий Европе "следует пойти своим путем".
Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в швейцарской Женеве.
В мире,Политика,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,ЕС,Россия,Брюссель,Соединенные Штаты,
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