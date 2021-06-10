Гангрена и потеря слуха: чем опасен новый штамм COVID

Очень заразный вариант коронавируса Дельта вызывает у людей гангрену и потерю слуха, предупреждают индийские врачи. Медики рассказывают, что некоторым пациентам даже пришлось ампутировать конечности из-за связанной с COVID-19 гангрены.

Фото: Наталия Губернаторова Наталия Губернаторова

Индийские врачи утверждают, что новый вариант коронавируса вызывает у людей гангрену и потерю слуха, чего не было у более старых штаммов COVID-19. Как напоминает Daily Mail, этой весной Индию поразил новый вариант вируса, известный как B1617.2 (или – согласно новой классификации ВОЗ – Дельта), приведший к заражению миллионов людей и переполнению больниц.

Ученые говорят, что этот вариант коронавируса, по-видимому, оказался самым заразным из обнаруженных на сегодняшний день. Более того, медики предполагают, что он также может быть более опасным.

Как сообщает Bloomberg, помимо типичных симптомов COVID-19, некоторые специалисты в Индии отмечают рост числа пациентов, поступающих с глухотой или гангреной, вызванной тромбами.

Руководители здравоохранения в Великобритании уже предупредили, что, похоже, существует более высокий риск оказаться в больнице с индийским вариантом, чем с ранее доминирующим кентским штаммом. Но британские врачи не сообщали о гангрене или потере слуха у пациентов, несмотря на десятки тысяч случаев заражения этим вариантом.

Это говорит о том, что подобные симптомы могут быть чрезвычайно редкими и обнаруживаться пока только в Индии, потому что там миллионы людей заразились за короткий промежуток времени или что такие проявления возникли случайно у людей, у которых был COVID, но при этом не были вызваны собственно этим вариантом Дельта.

Опасения по поводу того, насколько быстро распространяется новый вариант, и возможность того, что он делает вакцины менее эффективными, оказывают давление на Бориса Джонсона , заставляя его отложить анонсированный на 21 июня выход из локдауна, а научные консультанты призывают его отодвинуть его назад, чтобы выиграть время для внедрения вакцинации.

Высказывается мнение, что появление новых симптомов пандемии более чем через год показало, насколько непредсказуемым оказался коронавирус. Доктор Абдул Гафур, эксперт по инфекционным заболеваниям в больнице Apollo в Ченнаи, заявил Bloomberg: «Нам нужны дополнительные научные исследования, чтобы проанализировать, связаны ли эти новые клинические проявления с B.1.617 или нет».

Как отмечает Daily Mail, не было зафиксировано никаких очевидных признаков того, что бразильские или южноафриканские варианты, первые мутации коронавируса, обеспокоившие ученых, вызывают симптомы, отличные от других штаммов. Но теперь, как сообщается, ряд врачей наблюдают необычные проблемы у людей, у которых диагностирован вирус. Помимо типичных симптомов, таких как потеря аппетита, боли в животе, диарея и боль в суставах, у некоторых также развивалась гангрена или потеря слуха. Как поясняет Daily Mail, гангрена — это состояние, при котором живая ткань умирает и начинает гнить, еще находясь на теле, из-за нехватки кислорода, обычно вызванной блокировкой кровоснабжения. Известно, что коронавирус вызывает образование тромбов у многих людей, которые серьезно заболевают им, а сгустки крови могут легко застрять в мелких кровеносных сосудах и перекрывать кровоснабжение, что приводит к гангрене, если его не лечить должным образом.

«Я наблюдал от трех до четырех таких случаев за весь прошлый год, а теперь это пациент в неделю», — цитирует издание слова доктора Ганеша Манудхане, врача из Мумбаи. Сообщается, что за последние два месяца он вылечил восемь пациентов, и двоим из них даже пришлось провести ампутацию — одному удалили палец, а другому ступню. Доктор добавил: «Мы подозреваем, что это могло случиться из-за нового варианта вируса».

Потеря слуха также довольно часто вызывается вирусными инфекциями в целом. Вирусы являются одной из основных причин внезапной потери слуха у людей, рожденных с нормальным слухом. Среди возможных причин — корь, эпидемический паротит и некоторые виды герпеса, а необратимые повреждения могут быть вызваны вирусами, поражающими улитку внутреннего уха. Не всегда ясно, как это происходит, но отек, вызванный иммунным ответом, может повредить чувствительное внутреннее ухо или крошечные волоски, необходимые для слуха.