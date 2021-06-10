Погром мусорщиков в Парижской мэрии сняли на видео

Протестующие против реформы госслужбы мусорщики ворвались в мэрию тринадцатого округа Парижа и устроили там погром.
Видео публикует telegram-канал “РИА Новости”.
На кадрах можно увидеть, как группа людей громит мусорные баки с ненужной бумагой. Протестующие раскидывают документацию наравне с мусором.
По информации телеканала BFMTV поводом для протестов стали сокращение отпусков, воспрепятствование праву на забастовку и санитарные условия.
Мэр округа Жером Куме осудил акцию протеста, также отметил, что пострадали документы, связанные с вакцинацией от коронавируса.