В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Байден подтвердил стремление к предсказуемым отношениям с Россией

Вечерняя Москваиещё 2
27 минут назад
США стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией. Об этом в среду, 9 июня, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
Байден заявит о "возвращении США" во время турне
Фото: whitehouse.govwhitehouse.gov
По словам американского лидера, Вашингтон не ищет конфликта с Москвой, поскольку «наши нации разделяют великую ответственность среди прочего в стратегической стабильности».
Вместе с тем Байден заявил, что США готовы «крепко и значимо» ответить на «вовлеченность российского правительства во вредоносные действия». Он также пообещал на всех этапах своего первого зарубежного турне дать понять, что «США вернулись».
Трансляцию выступления Джо Байдена ведет Белый дом на своем официальном YouTube-канале.
Ранее Джо Байден уже заявлял, что Вашингтон стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией. Он также подчеркнул заинтересованность в совместной с Москвой работе «над проблемами, подобным стратегической стабильности и контролю над вооружениями».
В мире,Джозеф Байден,Правительство РФ,Москва,Россия,Соединенные Штаты,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводителиЛичный опыт