Байден прибыл в Великобританию

10 июня у Байдена запланирована встреча с Джонсоном в графстве Корнуолл, стороны обсудят вопросы укрепления двустороннего сотрудничества, борьбу с изменением климата и протокол по Северной Ирландии, заключенный Соединенным Королевством с Евросоюзом
после выхода из состава объединения. Основной целью визита хозяина Белого дома в страну станет участие в саммите G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония), который пройдет с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл.