Байден прибыл в Великобританию

Согласно кадрам, продемонстрированным в эфире британских телеканалов, Байдена у трапа встречали американские военнослужащие, которые несут службу на британской авиабазе. Поездка в Великобританию стала первым зарубежным визитом американского президента после вступления в должность 20 января.