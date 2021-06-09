Пока вы не уснули: "Просочившаяся в Крым украинская вода" оказалась российской

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Прорвавшая дамбу в Крыму украинская вода оказалась российской

Новость о разрушении дамбы, которая перекрывает Северо-Крымский канал со стороны Украины , набирает обороты. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Как пишет издание, тема о поступлении воды в Крым из Днепра с Украины является сильно преувеличенной.

Искусственная насыпь, перекрывающая водоток, потихоньку сползает. Между мешков с песком струится узкий ручеек. Этот объем воды настолько мал, что его будет недостаточно даже для полива одного земельного участка.

Ситуация ухудшается: усилен контроль за ношением масок

Контроль за соблюдением масочно-перчаточники режима в заведениях общественного питания, торговых центрах и ночных клубах усилят в Москве в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Об этом сообщил журналистам в среду начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

"С сегодняшнего дня [в Москве] усиливается контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе в общественном транспорте, метрополитене, торговых и развлекательных центрах, а также других местах скопления граждан <...> Также будет усилен контроль за предприятиями и организациями, которые не соблюдают санитарные нормы и правила. Будут проводиться постоянные контрольные мероприятия уполномоченными сотрудниками правительства Москвы совместно с полицией и сотрудниками Роспотребнадзора. Особое внимание будет уделено торговым и развлекательным центрам, кафе, барам и ресторанам, а также летним верандам при них, ночным клубам и концертным мероприятиям", - сказал Данчиков.

Эпидемиологическая ситуация в Москве ухудшается. В городе растет число заболевших COVID-19, добавил Данчиков.

Националисты оскорбили дипломатов из РФ во Львове

Группа украинских националистов устроила провокацию против сотрудников российского консульства во Львове, когда они решили возложить цветы к памятнику Александру Пушкину. Видеозапись инцидента публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как украинцы не дают дипломатам подойти к монументу, попутно осыпая их вопросами о принадлежности Крыма, войне в Донбассе, а также оскорблениями и националистическими лозунгами. В заключение они предлагают россиянам отнести цветы к памятнику «героям АТО».

Сотрудники консульства покинули место инцидента, чтобы не разжигать конфликт. Как отмечает телеканал, во время перепалки украинская полиция находилась неподалеку, однако в происходящее не вмешивалась. В результате конфликта никто не пострадал.

Оправдывал терроризм: задержан блогер Хованский

"Хованский задержан вчера вечером в Петербурге", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что блогера задержали по уголовному делу по статье 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"). Собеседник не уточнил, в каком статусе в настоящее время находится блогер.

Бизнесмена Зотова из «списка Титова» поместили в СИЗО

Московские следователи задержали бывшего главу ПАО «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова . Его поместили в СИЗО до избрания меры пресечения. Об этом сообщил РБК его адвокат Роман Костенко. Зотов покинул Россию в 2019 году незадолго до возбуждения в отношении него уголовного дела. Позже он вошёл в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова — перечень подследственных предпринимателей, которым гарантировали неприкосновенность при возвращении на родину. Но сразу после прилёта из Риги 10 июня 2020 года Зотова задержали, 7 июля его отпустили.

Новое заявление на Зотова написано предварительно по тем же обстоятельствам, которые сейчас исследуются в рамках другого дела в Никулинском суде Москвы, поскольку в протоколе допроса были отражены вопросы, идентичные вопросам из первого дела «ТрансФин-М». Мы полагаем, что, как и в первом случае, речь идёт о переводе гражданско-правовых отношений в уголовное русло, а задержание и попытку изменения меры пресечения расцениваем как попытку устрашения и оказания давления, поскольку он является «неудобным» свидетелем и заявителем по иным уголовным делам, — заявил адвокат.

10 февраля 2021 года следователи ГУ МВД завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере после заявления ПАО «ТрансФин-М». По этому делу, со слов адвоката, Зотова не вызывали и никаких объяснений не брали. Однако именно в рамках этого расследования в доме Зотова проходил обыск.

Протасевич заболел тяжелой формой тонзиллита в СИЗО

Отец бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича в интервью изданию НВ рассказал, что молодой человек перенес в СИЗО тяжелую форму тонзиллита — заболевания, которое сопровождается воспалительным процессом в миндалинах и серьезным отеком горла.

Сведения о болезни задержанного стали известны после звонка адвоката. Каких-либо подробностей о его состоянии защита не представила из-за подписки о неразглашении.

«Какое лечение оказывали, как они его лечили — нам до конца неизвестно», — заявил Дмитрий Протасевич.

Он добавил, что защита не могла лично встретиться с молодым человеком 11 дней, а накануне его держали на допросе более семи часов.

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Черном море

Истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) Болгарии, выполнявший тренировочную задачу в рамках учений «Шабла 21», потерпел крушение в Черном море. Об этом в среду, 9 июня, сообщил телеканал BTV со ссылкой на Министерство обороны республики.

Как заявило оборонное ведомство , связь с пилотом истребителя МиГ-29 потеряли ночью. Сейчас ведутся поисково-спасательные работы.

В мае в Белоруссии разбился военный самолет. Минобороны республики завило о гибели двух летчиков в результате крушения военного самолета в Барановичах. Как пояснила пресс-служба ведомства, экипаж обнаружил техническую неисправность в процессе полета и пытался увести самолет от населенного пункта. Пилоты катапультировались, однако выжить им не удалось.

Букмекерские конторы могут приравнять к казино

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил приравнять букмекерские конторы к казино и ограничить право данных организаций на приём ставок в онлайн-режиме. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.

В своём обращении общественный деятель отметил, что уже более десяти лет в России функционируют специальные игорные зоны, в которых располагаются казино.

В то же время букмекерские конторы, принимающие ставки на спорт, по-прежнему широко представлены как в больших городах, так и в малых населённых пунктах России. Более того, данные заведения могут принимать ставки и в онлайн-режиме.

Пьяным гражданам запретят выгуливать собаку

Правительство России поддержало законопроект, в котором прописан запрет на выгул домашних животных лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 9 июня пишет газета «Известия».

Документ получил название «О внесении изменений в статьи 7 и 13 ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Он предлагает наделить регионы правом вводить новые требования к содержанию домашних питомцев, а также вводит новые ограничения в этой сфере.

Доллар опустился до минимума за год на Мосбирже

Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на основной валютной сессии. Впервые с 28 июля американская валюта опустилась ниже 72 долларов, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10.27 мск курс доллара расчетами "на завтра" падает на 28 копеек, до 72,02 рубля, а за несколько минут до этого он падал до 71,98 рубля.

Курс евро падает на 30 копеек, достигая 87,73 рубля. Августовский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,42%, до 72,52 доллара за баррель.

Зеленский надел форму сборной с украинским Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию в форме национальной команды перед чемпионатом Европы по футболу — 2020.

«Ждём пятницу», — написал политик на своей странице в Instagram.