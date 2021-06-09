Белорус оскорбил Лукашенко и сел в тюрьму

Белорусский суд приговорил 46-летней жителя Могилева к тюремному сроку за публичное оскорбление президента БелоруссииАлександр Лукашенко, соединенное с особо тяжким преступлением и злостным хулиганством. Об этом сообщает Генеральная прокуратура страны.
«По совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима», — говорится в сообщении.
Обвиняемый не признал свою вину. На данный момент решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.
В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты голосования. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста.