Вашингтон разочаровался в Киеве

Администрация США и офис Зеленского опубликовали немного отличающиеся сообщения о разговоре. Американцы указали, что украинская сторона «неправильно охарактеризовала заявление».
Позже пресс-служба Зеленского удалила из сообщения слова о том, что Байден поддержал евроатлантическую интеграцию Украины и предоставление ей Плана действий для членства (ПДЧ) в НАТО.
В обновленном сообщении отмечается, что именно Зеленский говорил о важности предоставления Украине ПДЧ.
По словам собеседников ZN.UA, в Вашингтоне не верят, что искажение информации было случайным и «склонны расценивать это как сознательную манипуляцию», ставящую под сомнения надежность Украины как партнера.
ZN.UA утверждает, что встреча главы «Нафтогаза»Юрия Витренко с советником Госдепа Дереком Шолле была демонстративно отменена именно из-за истории с разговором