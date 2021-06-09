Вашингтон разочаровался в Киеве

В обновленном сообщении отмечается, что именно Зеленский говорил о важности предоставления Украине ПДЧ.

По словам собеседников ZN.UA, в Вашингтоне не верят, что искажение информации было случайным и «склонны расценивать это как сознательную манипуляцию», ставящую под сомнения надежность Украины как партнера.