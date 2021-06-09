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Вашингтон разочаровался в Киеве

Мария Иванова
1 час назад
Власти США «крайне негативно» восприняли искаженное описание разговора президентов США и Украины, опубликованное Киевом. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на американские источники.
Вашингтон разочаровался в Киеве
Фото: ReutersReuters
Разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского состоялся 7 июня. Во время беседы Байден пригласил президента Украины посетить Белый дом.
Администрация США и офис Зеленского опубликовали немного отличающиеся сообщения о разговоре. Американцы указали, что украинская сторона «неправильно охарактеризовала заявление».
Позже пресс-служба Зеленского удалила из сообщения слова о том, что Байден поддержал евроатлантическую интеграцию Украины и предоставление ей Плана действий для членства (ПДЧ) в НАТО.
В обновленном сообщении отмечается, что именно Зеленский говорил о важности предоставления Украине ПДЧ.
По словам собеседников ZN.UA, в Вашингтоне не верят, что искажение информации было случайным и «склонны расценивать это как сознательную манипуляцию», ставящую под сомнения надежность Украины как партнера.
ZN.UA утверждает, что встреча главы «Нафтогаза» Юрия Витренко с советником Госдепа Дереком Шолле была демонстративно отменена именно из-за истории с разговором
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