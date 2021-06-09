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Служба безопасности предупреждала Макрона об опасности до инцидента с пощечиной

Газета.Ruиещё 2
1 час назад
Сотрудник службы безопасности за несколько минут до того, как президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от неизвестного мужчины во время его поездки в департамент Дром, предупредил главу государства о том, что прогулка для него опасна. Об этом сообщает BFMTV.
Служба безопасности предупреждала Макрона об опасности до инцидента с пощечиной
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Охрана предупредила президента, что ему не стоит приближаться к преградам, за которыми стояли граждане, приветствующие политика.
В издании подчеркивают, что предупреждения такого типа происходит часто, но конечное решение по выбору пути остается за президентом.
Инцидент произошел накануне, 8 мая. Полиция задержала двух подозреваемых.
Как отмечается, у одного из них обнаружили оружие неизвестного происхождения. Второй подозреваемый снимал на видео, как его приятель бьет Макрона по лицу. Также у этого подозреваемого нашли запрещенную книгу Гитлера.
Ранее адвокат рассказал, что грозит ударившему Макрона.
В мире,Происшествия,Эммануэль Макрон,Франция,
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