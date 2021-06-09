Служба безопасности предупреждала Макрона об опасности до инцидента с пощечиной

Охрана предупредила президента, что ему не стоит приближаться к преградам, за которыми стояли граждане, приветствующие политика.

В издании подчеркивают, что предупреждения такого типа происходит часто, но конечное решение по выбору пути остается за президентом.

Как отмечается, у одного из них обнаружили оружие неизвестного происхождения. Второй подозреваемый снимал на видео, как его приятель бьет Макрона по лицу. Также у этого подозреваемого нашли запрещенную книгу Гитлера.