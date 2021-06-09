"Отдaю своего сынa": Пашинян предложил обмен Азербайджану

По данным издания, таким образом Пашинян ответил экс-президенту Армении Сержу Саргсяну, который предложил ему отдал своего ребенка и взамен вернуть домой «20-25 военнопленных». Пашинян подчеркнул, что согласен на это предложение.

В прошлом году Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле своих позиций и сообщили об ответных обстрелах. В октябре страны дважды достигали соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, после чего обвиняли друг друга в его нарушении. В ноябре президенты Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе, размещении в регионе российских миротворцев и передаче Азербайджану Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов.