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"Отдaю своего сынa": Пашинян предложил обмен Азербайджану

Алиса Селезнёва
1 час назад
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о готовности обменять своего сына на армянских военнослужащих, удерживаемых в Азербайджане. Об этом пишет РИА Новости.
По данным издания, таким образом Пашинян ответил экс-президенту Армении Сержу Саргсяну, который предложил ему отдал своего ребенка и взамен вернуть домой «20-25 военнопленных». Пашинян подчеркнул, что согласен на это предложение.
«И говорю официально Алиеву (президент Азербайджана Ильхам Алиев. – Прим. ред.), что отдаю своего сына в обмен на всех пленных. Официально заявляю, отдаю своего сына в обмен на всех пленных», - подчеркнул и.о. премьера Армении.
При этом он призвал своих политических оппонентов, бывших президентом Армении, Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна, провести переговоры по этому вопросу, назвав их «специалистами в торговле людьми».
В свою очередь омбудсмен Армении Арман Татоян потребовал прекратить политические спекуляции по поводу вопроса возвращения армянских военнослужащих.
«Очевидно, что подобного не может быть, а спекуляции только повышают напряженность в стране и усложняют возвращение пленных: тем самым для азербайджанских властей просто повышается цена «возвращения». И, конечно, это очевидно неуважительное отношение к пленным и членам их семей, их чувствам», - написал он в Facebook.
В прошлом году Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле своих позиций и сообщили об ответных обстрелах. В октябре страны дважды достигали соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, после чего обвиняли друг друга в его нарушении. В ноябре президенты Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе, размещении в регионе российских миротворцев и передаче Азербайджану Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов.
Позднее, комментируя ситуацию в Нагорном Карабахе, глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что уделяется значительное внимание обмену военнопленными, а трехсторонняя рабочая группа «работает активно, ритмично».
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