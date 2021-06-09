"Отдaю своего сынa": Пашинян предложил обмен Азербайджану

«И говорю официально Алиеву (президент Азербайджана Ильхам Алиев. – Прим. ред.), что отдаю своего сына в обмен на всех пленных. Официально заявляю, отдаю своего сына в обмен на всех пленных», - подчеркнул и.о. премьера Армении.
«Очевидно, что подобного не может быть, а спекуляции только повышают напряженность в стране и усложняют возвращение пленных: тем самым для азербайджанских властей просто повышается цена «возвращения». И, конечно, это очевидно неуважительное отношение к пленным и членам их семей, их чувствам», - написал он в Facebook.