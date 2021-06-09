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Белорусская сторона остановила прокачку нефти из России в направлении Польши

Русская Планетаиещё 1
9 июня 2021
В полдень 9 июня Беларусь остановила прокачку нефти в Польшу. Об этом сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
Белорусская сторона остановила прокачку нефти из России в направлении Польши
Фото: Русская ПланетаРусская Планета
Поставки российской нефти будут остановлены на 4 дня. Это связано с проведением регламентных работ на белорусском участке трубопровода «Дружба», сообщает ТАСС.
Других подробностей Демин не сообщил.
Отношения Беларуси и Польши испортились после президентских выборов в республике. Глава Беларуси Александр Лукашенко обвинил соседнюю страну в финансировании митингов.
Отношения между странами ухудшились после майского инцидента с принудительной посадкой самолета в Минске. После него Польша запретила белорусским самолетам летать в своем воздушном пространстве.
В мире,Санкции,Александр Лукашенко,ИТАР-ТАСС,Россия,Польша,Беларусь,
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