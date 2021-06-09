Протасевич заболел тяжелой формой тонзиллита в СИЗО

Сведения о болезни задержанного стали известны после звонка адвоката. Каких-либо подробностей о его состоянии защита не представила из-за подписки о неразглашении. «Какое лечение оказывали, как они его лечили — нам до конца неизвестно», — заявил Дмитрий Протасевич.