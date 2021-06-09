В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Стало известно о серьезном заболевании у Протасевича в СИЗО

Lenta.ru
16 минут назад
Отец бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича в интервью изданию НВ рассказал, что молодой человек перенес в СИЗО тяжелую форму тонзиллита — заболевания, которое сопровождается воспалительным процессом в миндалинах и серьезным отеком горла.
Протасевич заболел тяжелой формой тонзиллита в СИЗО
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сведения о болезни задержанного стали известны после звонка адвоката. Каких-либо подробностей о его состоянии защита не представила из-за подписки о неразглашении. «Какое лечение оказывали, как они его лечили — нам до конца неизвестно», — заявил Дмитрий Протасевич.
Он добавил, что защита не могла лично встретиться с молодым человеком 11 дней, а накануне его держали на допросе более семи часов.
«Адвокат смогла выйти на связь с нами только около 12 ночи по варшавскому времени. Семь часов без перерыва следователь отказывалась отпускать даже в туалет, пока длился то ли допрос, то ли не допрос», — добавил отец журналиста.
Ранее Дмитрий Протасевич заявил, что показания сына, данные в эфире белорусского телеканала ОНТ, были выбиты под пытками, поэтому словам журналиста о разрозненности оппозиции и подготовке к массовым протестам доверять не следует.
Роман Протасевич был задержан 23 мая в Минске. Он летел из Афин в Вильнюс на самолете авиакомпании Ryanair, который совершил вынужденную посадку в белорусской столице после сообщения о взрывном устройство на борту. Создателя NEXTA обвиняют в организации массовых беспорядков.
В мире,Роман Протасевич,ФСИН,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводителиЛичный опыт