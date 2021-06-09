На кадрах видно, как украинцы не дают дипломатам подойти к монументу, попутно осыпая их вопросами о принадлежности Крыма, войне в Донбассе, а также оскорблениями и националистическими лозунгами. В заключение они предлагают россиянам отнести цветы к памятнику «героям АТО».