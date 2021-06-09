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Националисты устроили провокацию против российских дипломатов во Львове

Lenta.ru
1 час назад
Группа украинских националистов устроила провокацию против сотрудников российского консульства во Львове, когда они решили возложить цветы к памятнику Александру Пушкину. Видеозапись инцидента публикует РЕН ТВ.
На кадрах видно, как украинцы не дают дипломатам подойти к монументу, попутно осыпая их вопросами о принадлежности Крыма, войне в Донбассе, а также оскорблениями и националистическими лозунгами. В заключение они предлагают россиянам отнести цветы к памятнику «героям АТО».
Сотрудники консульства покинули место инцидента, чтобы не разжигать конфликт. Как отмечает телеканал, во время перепалки украинская полиция находилась неподалеку, однако в происходящее не вмешивалась. В результате конфликта никто не пострадал.
Ранее представители нескольких националистических группировок во Львове избили уличных музыкантов из-за песен на русском языке, а после публично призвали «насиловать московских сук».
«Таких тварей нужно гнать, они не понимают по-человечески», — прокомментировали нападавшие свой поступок.
В мире,Политика,Видео,РЕН ТВ,Львов,
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