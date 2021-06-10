Число инфицированных коронавирусом увеличилось в Индии за минувшие сутки на 94 052 и составило 29 183 121. Как сообщило в четверг на своем сайте министерство здравоохранения и благосостояния семьи страны, количество летальных исходов, связанных с инфекцией, возросло за 24 часа на 6 148 и достигло 359 676.

Зафиксированный рост количества смертей от этой инфекции за сутки стал самым большим для Индии за все время эпидемии в стране. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 19 мая и составлял 4 529.

Резкий скачок летальных исходов за 24 часа объясняется тем, что правительство штата Бихар пересмотрело цифры умерших от инфекции после проведения проверки на местах. Если еще в среду штат сообщал о 5 478 умерших в целом в ходе эпидемии, то проверка показала, что более 3 тыс. летальных исходов не были учтены, и в четверг было сообщено, что на деле это число составляет более 9 тыс. человек. Проверка была проведена после того, как Высокий суд Патны (высшая судебная инстанция штата Бихар) потребовал пересмотра данных на фоне утверждений общественности и СМИ, что региональное правительство скрывает реальное количество инфекций и смертей в штате. В итоге в четверг местные власти сообщили о суточном приросте числа летальных исходов в 3 971.

Индийская оппозиция и СМИ нередко сообщают о том, что иногда власти на местах скрывают настоящие данные о количестве смертей и случаев инфицирования коронавирусом. Как полагают некоторые обозреватели, после "бихарского скандала" пересмотреть статистические данные по коронавирусу могут и другие штаты.

Уже три дня подряд индийский Минздрав регистрирует менее 100 тыс. новых инфицированных - в среду ведомство сообщило о 92 596 новых случаев инфицирования коронавирусом, а во вторник - о 86 498 заразившихся. До этого с 5 апреля суточное число новых случаев заражения превышало 100 тыс. Антирекорд по этому показателю был зафиксирован 7 мая и составлял 414 188 случаев.