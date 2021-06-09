Угроза просрочки: США поделятся запасами вакцины от COVID-19

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По словам ее источников, "больницы, управления здравоохранения штатов и федеральные власти спешно решают, как использовать" такие партии препарата.

"Перспектива того, что в США так много доз [вакцины] будет потрачено впустую, когда в развивающихся странах имеется их острая нехватка, вынуждает администрацию [президента Джо] Байдена поделиться запасами", - говорится в материале.

Вместе с тем в нем подчеркивается, что властям США затруднительно в столь сжатые сроки использовать данную вакцину в США или передать ее другим странам.

Как уточнили источники, одной из причин того, что вакцина от J&J не была своевременно использована, является приостановка ее распространения, которая имела место в апреле. Американские регулирующие органы тогда выясняли, может ли препарат вызывать образование тромбов у пациентов.

В числе штатов, где имеются запасы почти просроченной вакцины от J&J, Арканзас, Западная Вирджиния, Мичиган, Огайо, Оклахома и Пенсильвания.