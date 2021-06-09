Блинкен: У Украины есть все для присоединения к НАТО

При этом Блинкен признал, что далеко не все участники Североатлантического альянса были бы готовы проголосовать за предоставление Киеву этого плана. "Сам план действий по обретению членства должен быть разработан при полном консенсусе всех стран - членов НАТО. Считаю, что некоторые государства [альянса] сейчас это поддерживают в меньшей степени, чем другие", - отметил госсекретарь США.