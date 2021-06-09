Блинкен: У Украины есть все для присоединения к НАТО

По словам Блинкена, "с момента создания плана действий по получению членства [в Североатлантическом альянсе] был разработан ряд других очень важных инструментов, чтобы содействовать подготовке стран к возможному членству в НАТО, включая ежегодную программу, выгоды из которой извлекает Украина". "По нашей оценке, у Украины имеются все инструменты, которые ей необходимы, чтобы продолжать двигаться вперед в этом направлении", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США. Он отвечал на вопрос сенатора Роба Портмана
(республиканец, от штата Огайо), который поинтересовался, поддерживает ли нынешняя американская администрация во главе с президентом Джо Байденом
предоставление Украине плана действий по обретению членства в НАТО.