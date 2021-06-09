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Блинкен: Украина обладает всеми необходимыми инструментами для присоединения к НАТО

ТАСС
6 минут назад
Администрация США считает, что Украина уже обладает всеми инструментами, требующимися для потенциального присоединения к Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом сообщил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен: У Украины есть все для присоединения к НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Мы поддерживаем членство Украины в НАТО. У нее в настоящее время есть все требующиеся ей инструменты [для присоединения к альянсу]", - заявил глава Госдепа, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
По словам Блинкена, "с момента создания плана действий по получению членства [в Североатлантическом альянсе] был разработан ряд других очень важных инструментов, чтобы содействовать подготовке стран к возможному членству в НАТО, включая ежегодную программу, выгоды из которой извлекает Украина". "По нашей оценке, у Украины имеются все инструменты, которые ей необходимы, чтобы продолжать двигаться вперед в этом направлении", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США. Он отвечал на вопрос сенатора Роба Портмана (республиканец, от штата Огайо), который поинтересовался, поддерживает ли нынешняя американская администрация во главе с президентом Джо Байденом предоставление Украине плана действий по обретению членства в НАТО.
При этом Блинкен признал, что далеко не все участники Североатлантического альянса были бы готовы проголосовать за предоставление Киеву этого плана. "Сам план действий по обретению членства должен быть разработан при полном консенсусе всех стран - членов НАТО. Считаю, что некоторые государства [альянса] сейчас это поддерживают в меньшей степени, чем другие", - отметил госсекретарь США.
Решение о начале программы присоединения к НАТО Грузии и Украины было принято на саммите альянса в 2008 году в Бухаресте.
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