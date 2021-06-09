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Байден продлил действие санкций США против властей Белоруссии

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
8 минут назад
Президент Соединенных Штатов Джо Байден продлил на год действие американских санкций в отношении представителей руководства Белоруссии, следует из постановления главы вашингтонской администрации, обнародованного Белым домом.
США продлили санкции против властей Белоруссии
Фото: EPAEPA
В постановлении Байдена, направленному в адрес Конгресса США, говорится, что «действия и политика определенных представителей белорусского правительства и других лиц продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США». Они, как утверждает американский лидер, также «подрывают демократические процессы и институты в Белоруссии». По версии Вашингтона, имеют место «нарушения прав человека, связанные с политическими репрессиями, в том числе с задержаниями и исчезновениями [людей], а также с коррупцией и неправомерным использованием государственного имущества и злоупотреблением полномочиями». В связи с этим, добавил президент, он продлил действие санкционного режима на один год, передает ТАСС.
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.
Глава авиакомпании Ryanair обвинил власти Белоруссии в «воздушном пиратстве» и «угоне» лайнера. В Международной организации гражданской авиации (ИКАО) заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации), открыв расследование в связи с инцидентом. Россия выступила за честное и транспарентное расследование незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.
Евросоюз в ответ на действия Минска официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. Кроме того, Европейский союз начал проработку секторальных санкций против Белоруссии.
С 3 июня США возобновили действие рестрикций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. После этого Белоруссия ввела ответные санкции против Соединенных Штатов. Белоруссия также подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза, оценив вероятный ущерб от санкций Запада в 3% ВВП.
В мире,Роман Протасевич,Александр Лукашенко,Джозеф Байден,Конгресс США,ЕС,ИТАР-ТАСС,Беларусь,Соединенные Штаты,
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