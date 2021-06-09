США продлили санкции против властей Белоруссии

В постановлении Байдена, направленному в адрес Конгресса США
, говорится, что «действия и политика определенных представителей белорусского правительства и других лиц продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США». Они, как утверждает американский лидер, также «подрывают демократические процессы и институты в Белоруссии». По версии Вашингтона, имеют место «нарушения прав человека, связанные с политическими репрессиями, в том числе с задержаниями и исчезновениями [людей], а также с коррупцией и неправомерным использованием государственного имущества и злоупотреблением полномочиями». В связи с этим, добавил президент, он продлил действие санкционного режима на один год, передает ТАСС
.