США и Евросоюз объединятся для "координации" России

Участники саммита ЕС
– США
, который пройдет 15 июня в Брюсселе
, объявят о создании трансатлантического «структурированного диалога» для координации политики Брюсселя и Вашингтона в отношении России
, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.
«На саммите ЕС – США будет озвучено решение о создании структурированного диалога по координации политики в отношении России. Этот совет позволит проводить регулярные консультации для сближения подходов к этой стране по обе стороны Атлантики. Обе стороны намерены продолжать диалог с Россией по отдельным темам, представляющим взаимный интерес», – приводит слова источника ТАСС.
Среди тем, представляющих взаимный интерес для России и Запада, он отметил борьбу с потеплением климата, ядерную программу Ирана, ближневосточный мирный процесс.
При этом дипломатический источник в Брюсселе подчеркнул, что ЕС и США намерены «координировать свой ответ на деструктивные действия России». В числе этих действий он перечислил весь набор недоказанных обвинений западных стран в адрес России, в частности, «вмешательство в западные демократические процессы, дезинформацию, кибератаки, гибридную и подрывную деятельность».
Дипломат отказался комментировать, как на практике будет выглядеть формат консультаций между ЕС и США по России, на каком уровне и как часто они будут проводиться, отметив, что эти вопросы будут определены после саммита.
Напомним, 23 апреля президент Владимир Путин подписал
указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия. 14 мая был опубликован
перечень недружественных России иностранных государств, в который вошли только две страны – США и Чехия. Позже официальный представитель МИДа Мария Захарова рассказала
о критериях для включения в список недружественных России стран.