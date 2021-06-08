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ЕС собрался координировать политику по России с США

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
44 минуты назад
Участники саммита ЕССША, который пройдет 15 июня в Брюсселе, объявят о создании трансатлантического «структурированного диалога» для координации политики Брюсселя и Вашингтона в отношении России, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.
США и Евросоюз объединятся для "координации" России
Фото: ReutersReuters
«На саммите ЕС – США будет озвучено решение о создании структурированного диалога по координации политики в отношении России. Этот совет позволит проводить регулярные консультации для сближения подходов к этой стране по обе стороны Атлантики. Обе стороны намерены продолжать диалог с Россией по отдельным темам, представляющим взаимный интерес», – приводит слова источника ТАСС.
Среди тем, представляющих взаимный интерес для России и Запада, он отметил борьбу с потеплением климата, ядерную программу Ирана, ближневосточный мирный процесс.
При этом дипломатический источник в Брюсселе подчеркнул, что ЕС и США намерены «координировать свой ответ на деструктивные действия России». В числе этих действий он перечислил весь набор недоказанных обвинений западных стран в адрес России, в частности, «вмешательство в западные демократические процессы, дезинформацию, кибератаки, гибридную и подрывную деятельность».
Дипломат отказался комментировать, как на практике будет выглядеть формат консультаций между ЕС и США по России, на каком уровне и как часто они будут проводиться, отметив, что эти вопросы будут определены после саммита.
Напомним, 23 апреля президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия. 14 мая был опубликован перечень недружественных России иностранных государств, в который вошли только две страны – США и Чехия. Позже официальный представитель МИДа Мария Захарова рассказала о критериях для включения в список недружественных России стран.
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