США и Евросоюз объединятся для "координации" России

Участники саммита ЕС США , который пройдет 15 июня в Брюсселе , объявят о создании трансатлантического «структурированного диалога» для координации политики Брюсселя и Вашингтона в отношении России , сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

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«На саммите ЕС – США будет озвучено решение о создании структурированного диалога по координации политики в отношении России. Этот совет позволит проводить регулярные консультации для сближения подходов к этой стране по обе стороны Атлантики. Обе стороны намерены продолжать диалог с Россией по отдельным темам, представляющим взаимный интерес», – приводит слова источника ТАСС.

Среди тем, представляющих взаимный интерес для России и Запада, он отметил борьбу с потеплением климата, ядерную программу Ирана, ближневосточный мирный процесс.

При этом дипломатический источник в Брюсселе подчеркнул, что ЕС и США намерены «координировать свой ответ на деструктивные действия России». В числе этих действий он перечислил весь набор недоказанных обвинений западных стран в адрес России, в частности, «вмешательство в западные демократические процессы, дезинформацию, кибератаки, гибридную и подрывную деятельность».