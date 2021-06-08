Во вторник, 8 июня, во время визита в регион Дром, неизвестный мужчина напал на французского президента и ударил его по лицу.
Как отмечает France 24, Эммануэль Макрон ранее ни разу не подвергался попыткам нападения с момента его вступления в должность главы республики. Президента освистывали и осыпали оскорблениями, но никогда не пытались применить физическую силу.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс осудил агрессию в адрес президента.
«Через президента республики на демократию направлен удар... Демократия - это дебаты, это диалог, это столкновения идей, это легитимное выражение несогласия, естественно. Но это ни в коем случае не может быть насилие, вербальная агрессия и тем более физическая агрессия», - заявил политик.
Глава оппозиционной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен
высказала похожее мнение.
«Если демократические дебаты могут быть ожесточенными, они ни в коем случае не терпят физического насилия. Я решительно осуждаю неприемлемую физическую агрессию против президента Республики», - написала Ле Пен в Twitter.
Мнения простых французов о нападении на президента разделились.
Ряд читателей издания Le Figaro оказались солидарны с политиками и заявили о неприемлемости физической агрессии к главе государства.
«Макрона можно не любить, но подобный поступок совершенно непростительный. В некотором роде, это агрессия против всех французов», «Поразительно и прискорбно. Макрона можно не любить, но ему нельзя просто так отвесить пощечину, как, впрочем, и любому другому гражданину. Такое повсеместное насилие плохо кончится», - написали французы в комментариях к новости о пощечине Макрону.
Другие же сочли поступок нападавшего оправданным.
«Можно было бы отвесить ему еще разок. Ему пошло бы на пользу», «Макрон открывает для себя реалии незащищенности во Франции», «Так выглядит современная Франция, господин Макрон », - заявили читатели, перевод комментариев приводит «ИноСМИ»
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