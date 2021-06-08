Эммануэлю Макрону. Французские политики и пользователи Сети отреагировали на пощечину президенту Франции

Во вторник, 8 июня, во время визита в регион Дром, неизвестный мужчина напал на французского президента и ударил его по лицу.

Как отмечает France 24, Эммануэль Макрон ранее ни разу не подвергался попыткам нападения с момента его вступления в должность главы республики. Президента освистывали и осыпали оскорблениями, но никогда не пытались применить физическую силу.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс осудил агрессию в адрес президента.

«Через президента республики на демократию направлен удар... Демократия - это дебаты, это диалог, это столкновения идей, это легитимное выражение несогласия, естественно. Но это ни в коем случае не может быть насилие, вербальная агрессия и тем более физическая агрессия», - заявил политик.

«Если демократические дебаты могут быть ожесточенными, они ни в коем случае не терпят физического насилия. Я решительно осуждаю неприемлемую физическую агрессию против президента Республики», - написала Ле Пен в Twitter.

Мнения простых французов о нападении на президента разделились.

Ряд читателей издания Le Figaro оказались солидарны с политиками и заявили о неприемлемости физической агрессии к главе государства.

«Макрона можно не любить, но подобный поступок совершенно непростительный. В некотором роде, это агрессия против всех французов», «Поразительно и прискорбно. Макрона можно не любить, но ему нельзя просто так отвесить пощечину, как, впрочем, и любому другому гражданину. Такое повсеместное насилие плохо кончится», - написали французы в комментариях к новости о пощечине Макрону.

Другие же сочли поступок нападавшего оправданным.