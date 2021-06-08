Лукашенко ужесточил наказание за участие в митингах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, согласно которому ужесточается ответственность за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

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Введенные статьи касаются содействия экстремистской деятельности и подготовке к ней. Также ужесточено наказание за призывы к не согласованным с властями акциям, предусмотрена уголовная ответственность за неоднократное нарушение порядка митинга.

Так, например, УК был дополнен двумя статьями 361.4 (содействие экстремистской деятельности) и 361.5 (прохождение обучения или иной подготовки для участия в экстремистской деятельности).

В случае нарушения статьи 361.4 предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок до четырех лет или лишение свободы на срок от двух до шести лет. При повторном нарушении, либо в составе группы лиц по предварительному сговору, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, — лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Закон также предусматривает наказание за прохождение подготовки для участия в экстремистской деятельности. В этом случае власти будут наказывать ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.