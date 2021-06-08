Пообщался с гражданами: Макрон получил пощечину

Макрон прибыл в Дром в рамках его турне по французским регионам и вышел пообщаться с гражданами после посещения лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж.

На опубликованной в соцсетях записи видно, как французский лидер подошел к ожидавшей его за ограждением толпе. Мужчина из толпы взял Макрона за руку, а другой рукой неожиданно ударил его по лицу. В ситуацию тут же вмешалась охрана. Елисейский дворец подтвердил подлинность видео.

После инцидента задержаны два человека.

В январе 2020 года Эммануэль Макрон вступил в словесную перепалку с израильскими полицейскими во время посещения базилики Святой Анны в Старом городе Иерусалима. Французский президент на повышенных тонах потребовал от полицейских покинуть церковь, когда они намеревались последовать за ним, чтобы обеспечивать его безопасность.