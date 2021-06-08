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Пообщался с гражданами: Макрон получил пощечину

Вероника Полынина
22 минуты назад
Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от мужчины во время поездки в регион Дром, сообщает телеканал BFM TV.
Макрон прибыл в Дром в рамках его турне по французским регионам и вышел пообщаться с гражданами после посещения лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж.
На опубликованной в соцсетях записи видно, как французский лидер подошел к ожидавшей его за ограждением толпе. Мужчина из толпы взял Макрона за руку, а другой рукой неожиданно ударил его по лицу. В ситуацию тут же вмешалась охрана. Елисейский дворец подтвердил подлинность видео.
После инцидента задержаны два человека.
В январе 2020 года Эммануэль Макрон вступил в словесную перепалку с израильскими полицейскими во время посещения базилики Святой Анны в Старом городе Иерусалима. Французский президент на повышенных тонах потребовал от полицейских покинуть церковь, когда они намеревались последовать за ним, чтобы обеспечивать его безопасность.
Подобный инцидент произошел с президентом Франции Жаком Шираком в 1996 году, когда он вступил в перепалку с сотрудниками сил безопасности Израиля у Храма Гроба Господня. Тогда полиция защищала Ширака от граждан, которые пытались пожать ему руку.
В мире,Видео,Эммануэль Макрон,Франция,
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