Пока вы не уснули: Крым отказался от воды Украины

Как партизаны: Шойгу возмутило отсутствие компьютеров в военкомате

На кадрах можно увидеть, как Шойгу заходит в несколько кабинетов военкомата и осматривает рабочие места. Министр обороны остался недоволен недостаточной оснащённостью призывного пункта.

"Микроволновка есть, холодильник есть, а компьютера нет, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом - нет” - выразил своё недовольство глава российского военного ведомства.

Профсоюзы попросили Путина вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий

Речь идёт о работающих пенсионерах.

Их пенсии не индексируются с 2016 года в целях уменьшения дефицита Пенсионного фонда.

"Она грязная": Крым отказался от воды с Украины

Крым не намерен использовать воду с Украины, которая просочилась на полуостров сквозь перекрывающую Северо-Крымский канал дамбу, из-за опасений относительно соответствия санитарным нормам. Об этом заявил председатель парламента республики Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия-24" в понедельник, передает ТАСС.

«То, что происходит у них на эту минуту, это чистой воды ложь, никакого прорыва пока нет. И нам вода их не нужна, потому что она совершенно грязная, необработанная. Там давно не следят ни за какими нормами. Мы категорически против такой воды, мы не будем ее себе брать», - заявил Константинов.

Европе стало не хватать газа

Цены на газ в Европе остаются на рекордно высоких за последние годы уровнях, хотя обычно летом они падают. Поводом стала нехватка топлива и невозможность конкуренции со стороны угля, пишет «Коммерсантъ».

Спотовые цены на крупнейшем хабе TTF весь май стабильно превышали 300 долларов за тысячу кубометров и летом не отступили от максимумов. В понедельник, 7 июня, июльский фьючерс достиг 349 долларов за тысячу кубометров.

На европейском газовом рынке такая ситуация наблюдалась только в 2011-2014 годах. Но тогда она была связана с высокими ценами на нефть — стабильно выше 100 долларов за баррель.

В Германии поняли нежелание Кремля «кормить» Украину

Глава комитета Бундестага по экономике Клаус Эрнст назвал понятным нежелание России «кормить» Украину и заявил, что прямую поддержку Киеву может оказать ЕС . Об этом сообщает ТАСС.

На Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин рассказал о завершении строительства первой нитки «Северного потока-2».

Журналисты в разговоре с президентом отметили, что старая газовая труба «кормит целые регионы Европы», а в Киеве боятся остаться без денег на армию из-за «Северного потока-2».

«Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая всех кормить, что ли?» - ответил на это Путин.

Пообщался с гражданами: Макрон получил пощечину

Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от мужчины во время поездки в регион Дром, сообщает телеканал BFM TV.

На опубликованной в соцсетях записи видно, как французский лидер подошел к ожидавшей его за ограждением толпе. Мужчина из толпы взял Макрона за руку, а другой рукой неожиданно ударил его по лицу. В ситуацию тут же вмешалась охрана. Елисейский дворец подтвердил подлинность видео.

Киев неверно истолковал слова Байдена о НАТО

Киев неверно истолковал слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в НАТО . Об этом сообщили в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома, передает портал Axios.

Как отмечает издание, изначально правительства США и Украины опубликовали «противоречивые» заявления по итогам телефонного разговора между Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским . В версии Киева говорилось, что Байден «подчеркнул важность предоставления Украине плана действий по членству в НАТО».

Белый дом отрицает, что президент США поддержал такую позицию, и назвал толкование Киевом слов Байдена неверным.

Ведущего Борисова госпитализировали с COVID

Ведущий программы «Пусть говорят» Дмитрий Борисов госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, симптомы заболевания телеведущий ощущал последние три дня, но лечился самостоятельно.

Однако сейчас врачи приняли решение о его госпитализации, так как у Дмитрия Борисова «есть хронические заболевания», утверждает Mash.

Понадобятся другие препараты: Минздрав о ревакцинации привитых "Спутником V"

Привитым против коронавирусной инфекции "Спутником V", возможно, через какое-то время понадобится ревакцинация другим препаратом, исследования в данной области еще ведутся, заявил во вторник заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев

"Хорошо, что у нас есть другие вакцины [кроме "Спутника V"], которые наращивают свое производство, наращивают свой объем и в последующем, как прогнозируют наши уважаемые ученные, в следующем году, через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной, чем "Спутник V", а именно "Ковиваком" или "Эпиваккороной", но в данном направлении исследования еще идут", - сказал он, выступая на пленарном заседании в Госдуме.

Мужчина открыл стрельбу возле школы в Волжском

Рядом со школой в городе Волжский Волгоградской области стреляли из неустановленного оружия, двое подростков ранены. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на комитет здравоохранения региона.