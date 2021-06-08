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В Мадриде открыли бюст Юрию Гагарину

ТК «Звезда»иещё 3
2 часа назад
В Мадриде перед главным входом в городской планетарий открыли бюст советскому космонавту Юрию Гагарину. В торжественной церемонии приняли участие мэр столицы Хосе Луис Мартинес-Альмейда и посол России в Испании Юрий Корчагин. Памятник Мадриду подарили Русский дом и посольство РФ.
В Мадриде открыли бюст Юрию Гагарину
Фото: Посольство России в Испании, FacebookПосольство России в Испании, Facebook
«Гагарин совершил настоящий подвиг, невообразимый по тем временам. Крик "Поехали!" услышало все человечество. Гагарин сделал больше для снижения накала холодной войны, чем кто бы то ни было. Он навсегда останется в памяти всего человечества», - сказал на церемонии Мартинес-Альмейда.
Посол России отметил, что весь мир в этом году отмечает 60-летие первого полета человека в космос. По его словам, несмотря на то, что Гагарин являлся гражданином СССР, его полет стал достоянием всего человечества.
«Юрий Гагарин был русским, но наша страна не монополизирует его подвиг, его подвиг принадлежит всему человечеству. Мадрид присоединяется к длинному списку городов, где есть памятники первому космонавту мира», - заявил Юрий Корчагин.
В 2019 году в американском Кливленде также установили памятник Юрию Гагарину. Бюст первого космонавта появился на Аллее Славы в Русском культурном саду.
В мире,Юрий Корчагин,Юрий Гагарин,Россия,Мадрид,Испания,
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