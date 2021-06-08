В Мадриде открыли бюст Юрию Гагарину

«Гагарин совершил настоящий подвиг, невообразимый по тем временам. Крик "Поехали!" услышало все человечество. Гагарин сделал больше для снижения накала холодной войны, чем кто бы то ни было. Он навсегда останется в памяти всего человечества», - сказал на церемонии Мартинес-Альмейда.
«Юрий Гагарин был русским, но наша страна не монополизирует его подвиг, его подвиг принадлежит всему человечеству. Мадрид присоединяется к длинному списку городов, где есть памятники первому космонавту мира», - заявил Юрий Корчагин.