Джонсон обратится к лидерам G7 с «зеленой инициативой»

Наиболее важным предложением в рамках этой глобальной "зеленой инициативы", как указывает газета, может стать создание банка с многомиллиардным капиталом с целью напрямую финансировать проекты по сокращению выбросов углерода в беднейших регионах мира. Помимо предоставления средств, подобный институт помог бы давать гарантии под частные инвестиции.

Как заявил ранее Джонсон, COP-26 должна привести к реальным сдвигам в борьбе с проблемой глобального потепления и не сводиться к пустым обещаниям. Он пообещал, что предшествующий конференции июньский саммит Группы семи (G7) будет в значительной степени посвящен теме изменения климата, и все страны "семерки" сейчас впервые разделяют обязательство добиться нулевого показателя выбросов парниковых газов до 2050 года. По его словам, членам G7 следует щедро профинансировать страны, нуждающиеся в помощи при внедрении зеленых решений в энергетике и других областях. Сумма государственных и частных средств, которые участники Парижской конференции 2015 года (COP-21) обязались ежегодно привлекать на адаптацию к изменению климата, должна была еще в 2020 году достичь $100 млрд, однако, как подчеркнул Джонсон, эта задача до сих пор не выполнена.