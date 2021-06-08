Джонсон обратится к лидерам G7 с «зеленой инициативой»

Речь идет, в частности, о поддержке крупномасштабных проектов в области возобновляемых источников энергии в Африке и некоторых регионах Азии. Предложения, в разработке которых, по данным издания, принимают участие МИД
, министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии и Минфин
, основан на принципах американского плана Маршалла по оказанию помощи Европе после Второй мировой войны. Они учитывают и выдвинутую Китаем
инициативу "Один пояс - один путь", в соответствии с которой с 2013 года китайские стратегические инвестиции в инфраструктуру получили почти 70 стран.