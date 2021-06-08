На Украине для посадки активно используется энергетическая верба, которая является особой сельскохозяйственной культурой, обладающей высокой урожайностью и большой калорийностью биомассы. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на портал 9111.

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Это растение выращивают на землях, которые имеют высокую влажность. Ветки вербы применяются для сжигания в печах.

Как отмечается, реформаторы Украины из Европы собираются использовать данную культуру для замещения газа и угля, которые поставляются из России. Как сообщается, коллапс грозит и атомной энергетике Украины в связи с высокой изношенностью реакторов.

«Бездарная и вороватая власть» за 30 лет превратила Украину из мощной республики в сельскохозяйственную державу», сообщает портал 9111.

На фоне дефицита энергии на Украине набирает обороты бизнес по установке печей для обогрева домов.

Верховной раде Украины назвали Россию ответственной за крах энергосистемы страны. Как заявил нардеп Михаил Волынц, продажа российского электричества по заниженной цене – признак «гибридной энергетической войны». Ее целью является уничтожение украинских шахт и остановка блоков ТЭЦ, считает политик.