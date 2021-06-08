На Украине
для посадки активно используется энергетическая верба, которая является особой сельскохозяйственной культурой, обладающей высокой урожайностью и большой калорийностью биомассы. Об этом сообщает
«Царьград» со ссылкой на портал 9111.
Это растение выращивают на землях, которые имеют высокую влажность. Ветки вербы применяются для сжигания в печах.
Как отмечается, реформаторы Украины из Европы собираются использовать данную культуру для замещения газа и угля, которые поставляются из России. Как сообщается, коллапс грозит и атомной энергетике Украины в связи с высокой изношенностью реакторов.
«Бездарная и вороватая власть» за 30 лет превратила Украину из мощной республики в сельскохозяйственную державу», сообщает портал 9111.
На фоне дефицита энергии на Украине набирает обороты бизнес по установке печей для обогрева домов.
В Верховной раде Украины
назвали Россию ответственной за крах энергосистемы страны. Как заявил нардеп Михаил Волынц, продажа российского электричества по заниженной цене – признак «гибридной энергетической войны». Ее целью является уничтожение украинских шахт и остановка блоков ТЭЦ, считает политик.
В конце 2019 года президент Украины Владимир Зеленский
запретил импортировать электроэнергию из России. Киев хотел добиться контроля над ценами энергоносителей на внутреннем рынке и повысить в этой сфере конкуренцию. Впоследствии, с началом 2021 года, власти Украины отменили льготный тариф на электроэнергию.