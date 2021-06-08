США и ЕС призвали Минск к проведению новых выборов

Представители дипмиссий отметили, что Минск обязан освободить политических заключенных и прекратить «произвольные задержания, пытки и бесчеловечное обращение с мирными демонстрантами». По их словам, Белоруссия должна привлечь к ответственности всех, кто причастен к бесчеловечным и противоправным действиям в отношении мирных граждан страны. Дипломаты также призвали белорусскую сторону уважать свободу СМИ и перестать преследовать оппозиционеров.

В Белоруссии больше полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Поводом для них стали предполагаемые нарушения при проведении голосования. Акции жестко подавлялись милицией и ОМОН. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты в столкновениях с силовиками, десятки — приговорены к тюремному заключению. Эпизодические локальные протесты происходят в стране до сих пор.