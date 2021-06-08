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США и ЕС призвали Минск к проведению новых выборов

Lenta.ruиещё 4
3 часа назад
Главы дипломатических миссий стран ЕС, а также посольств США, Великобритании, Швейцарии и Японии в Белоруссии призвали Минск к проведению новых выборов. Об этом сообщается в совместном заявлении ведомств на сайте Европейской службы внешних действий.
США и ЕС призвали Минск к проведению новых выборов
Фото: Vasily Fedosenko / ReutersVasily Fedosenko / Reuters
Дипломаты встретились с министром иностранных дел страны Владимиром Макеем. Они подчеркнули, что власти должны начать прозрачный политический процесс, который приведет к «свободным и справедливым» выборам под наблюдением западных экспертов.
Представители дипмиссий отметили, что Минск обязан освободить политических заключенных и прекратить «произвольные задержания, пытки и бесчеловечное обращение с мирными демонстрантами». По их словам, Белоруссия должна привлечь к ответственности всех, кто причастен к бесчеловечным и противоправным действиям в отношении мирных граждан страны. Дипломаты также призвали белорусскую сторону уважать свободу СМИ и перестать преследовать оппозиционеров.
Отмечается, что главы ведомств заявили Макею о возможности улучшения отношения к Белоруссии на международной арене в случае, если власти «предпримут ощутимые и существенные шаги по обеспечению соблюдения демократических норм в стране».
Ранее президент Чехии Милош Земан пожелал белорусской оппозиции победить «последнего европейского диктатора», имея в виду лидера страны Александра Лукашенко.
В Белоруссии больше полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Поводом для них стали предполагаемые нарушения при проведении голосования. Акции жестко подавлялись милицией и ОМОН. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты в столкновениях с силовиками, десятки — приговорены к тюремному заключению. Эпизодические локальные протесты происходят в стране до сих пор.
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