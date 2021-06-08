Более 800 человек задержали во время операции Европола

Нидерландов, Сотрудники правоохранительных органов США Швеции и 16 других стран при поддержке Европейского полицейского агентства провели масштабную операцию по борьбе с криминальной деятельностью, связанной с шифрованием переписки. Об этом во вторник сообщается в пресс-релизе Европола.

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Отмечается, что в 2019 году американское Федеральное бюро расследований (ФБР) разработало платформу, с помощью которой удалось отследить деятельность преступных организаций на основе исследования 27 млн сообщений.

В результате, как указывается в документе, в 16 странах были проведены обыски более чем по 700 адресам, задержаны более 800 подозреваемых, изъято почти 40 тонн наркотических веществ и 250 единиц огнестрельного оружия.

Задержания в Германии

Прокуратура во Франкфурте-на-Майне сообщила о задержании более 70 человек в рамках масштабной операции Европола.

"По всей Германии в понедельник были проведены обыски на более чем 150 объектах, задержаны свыше 70 человек. Основная часть [следственных] мероприятий прошла в Гессене", - говорится в распространенном во вторник заявлении ведомства.

Как отмечается, комплексу мер предшествовало расследование, которое вели прокуратура во Франкфурте-на-Майне и германское Ведомство по борьбе с интернет-преступностью. Дела подозреваемых будут переданы в местные правоохранительные органы

Ситуация в скандинавских странах

В Финляндии в рамках операции были задержаны около 100 человек.

"В ходе предварительных расследований, связанных с проведением операции, в Финляндии было изъято свыше 500 кг наркотических веществ, десятки единиц оружия и денежные купюры на сотни тысяч евро. Кроме того, финские власти задержали почти 100 человек", - говорится в сообщении Центральной криминальной полиции страны.

Как сообщила полиция Норвегии, в рамках этого дела в стране задержали семь человек. Полиция Швеции заявила в свою очередь о задержании 155 человек.

"Полиция нанесла один из крупнейших на сегодняшний день ударов по насильственным преступлениям и преступлениям, связанным с наркотиками, и предотвратила около десяти убийств. К настоящему моменту в ходе операций в рамках предварительного расследования в Швеции задержаны 155 человек", - говорится в распространенном заявлении ведомства.