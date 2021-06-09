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Белоруса посадили на три года за оскорбление Лукашенко

Газета.Ruиещё 2
37 минут назад
Белорусский суд приговорил 46-летней жителя Могилева к тюремному сроку за публичное оскорбление президента Белоруссии Александр Лукашенко, соединенное с особо тяжким преступлением и злостным хулиганством. Об этом сообщает Генеральная прокуратура страны.
Белоруса посадили на три года за оскорбление Лукашенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«По совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима», — говорится в сообщении.
Обвиняемый не признал свою вину. На данный момент решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.
В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты голосования. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста.
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