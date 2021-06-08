Американские политики активно обсуждают будущие переговоры Владимира Путина Джо Байдена . Одни призывают президента США пойти на сделку с российским коллегой, когда другие считают лучшим возможным итогом переговоров продолжение противостояния двух стран. При этом эксперты уверены, что главное для Байдена — хоть какой-то результат, так как удовлетворить всех внутри США он все равно не сможет.

Бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана , обозреватель журнала The American Spectator Дуг Бэндоу призвал Вашингтон пойти на сделку с Москвой , поскольку изоляция и конфронтация с ней не сделают мир безопаснее. По его словам, глава Белого дома Джо Байден вполне может стать современным Ричардом Никсоном , то есть стабилизировать отношения с Россией

"Он может "поехать в Россию" в переносном смысле (саммит Путина и Байдена пройдет в Швейцарии - прим. ред.) и стабилизировать отношения, которые слишком важны, чтобы разрушить их окончательно", - утверждает Бэндоу. Бэндоу предлагает сторонам договориться о невмешательстве в выборы друг друга. По его мнению, Вашингтон в этом плане несет большую ответственность, чем Москва. Кроме того, Бэндоу уверен в необходимости соглашения о запрете "киберопераций" и договоренностей о прекращении расширения НАТО

"США должны пообещать, что в списке стран-членов альянса не появится ни Грузия, ни Украина. Это не входит в интересы Америки", - добавил экс-помощник Рейгана.

Он также подчеркнул, что двум президентам стоит пойти на торг в области борьбы с терроризмом или же в вопросе отношения со странами Ближнего Востока и Латинской Америки.

Что говорят в США

В США с мнением Бэндоу согласны далеко не все. К примеру, бывший специальный представитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер в своей статье для Центра анализа европейской политики объявил, что российско-американский саммит можно будет считать успешным для США только в случае продолжения противостояния с Россией.

"Наилучший возможный результат - это не скромные договоренности и приверженность "предсказуемости", а отсутствие договоренностей в целом. Примирения не может быть до тех пор, пока российская агрессия не прекратится и страна не вернется к порядку, основанному на правилах. Действительно, в идеальном сценарии администрация США объявила бы о новых жестких санкциях против России и ее сторонников в Западной Европе в преддверии саммита в Женеве - санкции, которые могут быть отменены в любой момент, если поведение России действительно изменится", - отметил дипломат.

С точки зрения Волкера, любой результат, который на первый взгляд кажется обнадеживающим и благоприятным, на самом деле работает в пользу президента России Владимира Путина.

Позицию Волкера по введению санкций против России поддерживают многие политики-республиканцы. Они же активно критикуют Байдена за отказ от введения ограничительных мер против компании-оператора "Северного потока - 2" перед встречей с Путиным.

Так, сенатор-республиканец Бен Сасс считает, что президент США просто "награждает" российского коллегу саммитом.

"Вместо того чтобы относиться к Путину как к гангстеру, который боится своего народа, мы отдаем ему его заветный газопровод "Северный поток - 2" и узакониваем его действия саммитом. Это слабая позиция", - передает слова политика Associated Press.

Конгрессмен-республиканец Майкл Маккол , выступая в комитете Палаты представителей по международным делам, также раскритиковал решение по санкциям против газопровода и призвал президента США выставить ряд предварительных условий для России. К примеру, потребовать перед встречей освободить американцев, задержанных на российской территории - в частности, осужденного за шпионаж гражданина США, Великобритании, Канады и Ирландии Пола Уилана

"Я надеюсь, тогда этот саммит принесет хоть какую-то пользу. Я неоднократно говорил, что Владимир Путин нам не друг. А позволяя реализацию проекта в "зловредных интересах" России, мы придаем ей больше сил в Европе", - подчеркнул конгрессмен.

При этом председатель комитета Сената по международным отношениям, демократ Боб Менендес неожиданно согласился со своими коллегами из Республиканской партии . По его словам, совсем непонятно, как отказ от санкций против "Северного потока - 2" помогает США бороться с "российской агрессией" в Европе.

Что касается встречи Байдена с Путиным, конгрессмен высказался в поддержку президента США, уточнив, что доверяет ему и рассчитывает на эффективное проведение саммита. Правда, как подчеркнул Менендес в разговоре с изданием Axios, особых надежд на эту встречу он не возлагает.

В то же время сенатор-республиканец Джим Риш обратил внимание, что на самом деле все уже "видели этот фильм" и знают, как будет развиваться диалог между президентами России и США. По его мнению, главное, чтобы Байден не верил Путину, если глава РФ согласится взять на себя какие-либо обязательства. Кроме того, Риш уверен, что перед встречей нужно ввести санкции против "Северного потока - 2", чтобы заблокировать почти достроенный газопровод.

Экспертная оценка

Как отмечает в беседе с "Газетой.Ru" американист и эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов , переговоры Путина и Байдена вряд ли смогут устроить все политические силы внутри США.

"Республиканцы в любом случае будут критиковать Байдена за то, что он недостаточно жесток и плохо встретился с Путиным. Вполне возможно, это же будут делать его ястребиные коллеги из Демократической партии . Цели же администрации Байдена далеко не тайные. Это некая стратегическая стабильность, начало переговоров по новому договору СНВ, обсуждение болевых точек и обоюдная цель - это решение посольского кризиса. Плюс тут есть общая цель по установлению каких-то нормальных отношений между двумя крупнейшими ядерными державами", - добавляет эксперт.

В каком-то смысле администрация Байдена сейчас променивает репутацию ястребов и борцов за права человека на какие-то реальные политические достижения и успехи, продолжает Наумов.

Владимир Васильев. Эксперт считает, что это хороший знак, потому что, не говоря с российским коллегой, президент США не рискует потерять политические очки, а встречей он все равно их особо не заработает. США необходимо показать, что встреча Байдена и Путина дала какие-то результаты, чтобы это выглядело достаточно убедительно перед всеми камерами мира, полагает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН

"Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что Россия должна пойти на какие-то уступки - внести изменения в свою политику, и тогда это станет основой предсказуемых и стабильных отношений.

При этом в США нарастает такая волна, что Байден неэффективный и недееспособный президент. Этот момент накладывает самый главный отпечаток, потому что Байден теперь не может представить окончание встречи с Путиным без результата", - рассуждает эксперт.

Пойдет ли Россия на какие-то уступки - неизвестно, отмечает Васильев, но заявления Владимира Путина на ПМЭФ, выход из договора по ДОН и подготовка денонсации договора открытой суши свидетельствуют о том, что Москва готова разговаривать только на равных.

"Вашингтон оказался в ловушке, так как США хотят восстановить свое лидерство над коллективным Западом, а с другой стороны каким-то образом наладить отношения с Россией. Если бы Байден был дееспособным президентом, он мог бы съездить в Европу, а с российским президентом увидеться через два-три месяца. Но в том формате, в котором это существует, это слабая и уязвимая позиция.